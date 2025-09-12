Крупная авиакомпания обещает больше никогда не летать в Израиль
Одна из крупнейших авиакомпаний Европы может в будущем прекратить полёты в Израиль, поскольку её руководитель заявил, что с ними «обошлись несправедливо».
На пресс-конференции в Дублине на этой неделе генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири заявил, что авиакомпания сталкивается с «неразберихой» со стороны аэропорта Бен-Гурион в Израиле.
Он сказал журналистам: «Я думаю, есть реальная вероятность, что мы просто не будем возвращаться в Израиль... когда нынешнее насилие утихнет».
Ранее этим летом авиакомпания заявила, что не вернётся в Израиль как минимум до 25 октября, следуя примеру других перевозчиков, таких как British Airways и easyJet, которые приостановили рейсы из-за конфликта в регионе.
Однако теперь О’Лири заявил, что Ryanair может навсегда отказаться от работы в стране из-за высоких тарифов, взимаемых аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве за использование главного терминала, в то время как более дешёвый терминал для лоукостеров остаётся закрытым по соображениям безопасности.
Он добавил: «Если израильтяне не возьмут себя в руки и перестанут нас водить за нос, честно говоря, у нас гораздо больше возможностей для роста в других частях Европы».
Это заявление последовало после того, как несколько аэропортов в Польше временно закрылись в среду, поскольку военные страны сбили российские дроны, что вызвало задержки рейсов у многих европейских авиакомпаний, включая Ryanair. Авиаперевозчик сообщил, что только 60% его рейсов были выполнены вовремя, по сравнению с обычным показателем около 90%.
О’Лири также предупредил о влиянии войны между Россией и Украиной на авиакомпании в ближайшие годы. Он сказал: «Наблюдается значительное увеличение активности НАТО в воздушном пространстве над южной и восточной Польшей, что ограничивает доступность воздушного пространства для коммерческих перелётов. Это будет постоянной проблемой для всех авиакомпаний и всех европейских граждан в течение ближайших нескольких лет. Риск заключается в непрерывных перебоях, а не в вопросах безопасности».