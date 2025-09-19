Пассажиров Ryanair с детьми ждут дополнительные расходы. В чем подвох?
Несмотря на заманчивые цены и бесплатное распределение мест для некоторых категорий пассажиров, для семей с детьми до двенадцати лет у Ryanair есть отдельное правило - как минимум один взрослый должен выбрать и оплатить конкретное место. Стоимость такой услуги может достигать 10 евро за рейс. Об этом сообщает Postimees.
По правилам Ryanair, если в бронировании есть дети младше двенадцати лет, хотя бы один взрослый обязан выбрать и оплатить конкретное место. После этого до четырех детей получают бесплатные места рядом с ним. Однако этот сбор взимается за каждый рейс - то есть если у семьи перелет с пересадкой или билеты туда-обратно, платить за выбор места придется несколько раз, и итоговая сумма быстро становится заметной.
У Easyjet, например, семьи не обязаны платить за бронирование мест - компания просто советует заранее пройти онлайн-регистрацию, чтобы увеличить шансы сидеть вместе. Если же регистрация откладывается до последнего момента, есть риск, что членов семьи рассадят по разным рядам, и договориться о соседних местах придется уже на борту.
Перед полетом обязательно ознакомьтесь с правилами: сегодня авиакомпании в Евросоюзе вправе сами устанавливать условия бронирования и дополнительные сборы.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Ryanair вводит новое правило, которое ударит по многим путешественникам. Нарушителей ждут крупные штрафы.