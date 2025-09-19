Пассажиров Ryanair с детьми ждут дополнительные расходы. В чем подвох?

По правилам Ryanair, если в бронировании есть дети младше двенадцати лет, хотя бы один взрослый обязан выбрать и оплатить конкретное место. После этого до четырех детей получают бесплатные места рядом с ним. Однако этот сбор взимается за каждый рейс - то есть если у семьи перелет с пересадкой или билеты туда-обратно, платить за выбор места придется несколько раз, и итоговая сумма быстро становится заметной.