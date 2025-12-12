"Мои пациенты, где вы?" Рассказ медика поднимает вопрос - кто же виноват в очередях на прием к специалистам

Поводом для нового обсуждения стала публикация врача по имени Солвейга в социальных сетях. В свой рабочий день она не дождалась ни одного пациента — несмотря на то что все время было занято записями. При этом никто даже не сообщил об отказе от приема. По словам врача, такое отношение — неуважение не только к врачу, но и к другим пациентам. Вот что пишет Солвейга: "Хм... размышляя о громких заголовках и ажиотаже вокруг больших очередей к врачу. Доброе утро, мои пациенты, где же вы... я жду вас в кабинете, но, к сожалению, никого нет. Никто из сегодняшней записи не пришёл... НИКТО! Не было даже проявлено уважение к другим больным, чтобы отменить запись, и кто-то другой, кому действительно нужно было, мог бы попасть к своему врачу. Очереди к врачу — это также ответственность и пациентов! Здоровья всем, и надеюсь, все пациенты, которые не пришли, выздоровели".