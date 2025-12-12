"Мои пациенты, где вы?" Рассказ медика поднимает вопрос - кто же виноват в очередях на прием к специалистам
В Латвии много лет обсуждается острая проблема длинных очередей к врачам-специалистам. Но, как выясняется, существует и противоположная крайность: пациенты, записавшиеся на прием, просто не приходят и даже не отменяют визит. Это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и лишает возможности попасть к врачу тех, кому помощь действительно необходима.
Поводом для нового обсуждения стала публикация врача по имени Солвейга в социальных сетях. В свой рабочий день она не дождалась ни одного пациента — несмотря на то что все время было занято записями. При этом никто даже не сообщил об отказе от приема. По словам врача, такое отношение — неуважение не только к врачу, но и к другим пациентам. Вот что пишет Солвейга: "Хм... размышляя о громких заголовках и ажиотаже вокруг больших очередей к врачу. Доброе утро, мои пациенты, где же вы... я жду вас в кабинете, но, к сожалению, никого нет. Никто из сегодняшней записи не пришёл... НИКТО! Не было даже проявлено уважение к другим больным, чтобы отменить запись, и кто-то другой, кому действительно нужно было, мог бы попасть к своему врачу. Очереди к врачу — это также ответственность и пациентов! Здоровья всем, и надеюсь, все пациенты, которые не пришли, выздоровели".
Под постом развернулось оживленное обсуждение. Комментаторы признают: проблема существует и касается как государственных учреждений, так и частных клиник. Даже напоминания по телефону или смс не всегда спасают ситуацию.
Многие пользователи предлагают решения. Одни считают, что в первую очередь необходимо организовать понятную и прозрачную систему ожидания: если визит приходится ждать полгода или дольше, легко забыть о дате. Другие выступают за предоплату — как это уже работает у некоторых частных врачей. В Швеции и ряде других стран за неявку без предупреждения взимается штраф, и это быстро дисциплинирует пациентов.
Есть и радикальные предложения: ввести плату за государственные визиты, возвращаемую при явке, или создать единую систему записи через э-здравоохранение, которая позволила бы лучше управлять очередями.
При этом врачи отмечают: самые безответственные пациенты — нередко представители социально незащищенных групп, для которых медицинские услуги бесплатны. Напротив, те, кто платит за услуги, чаще предупреждают о невозможности прийти.
Многие медицинские специалисты считают, что проблему необходимо обсуждать открыто. Пока одни пациенты ждут приема месяцами, другие занимают очередь, но не приходят, создавая лишнюю нагрузку и задержки в системе.