Сегодня стартует Baltic EXPO! Что можно найти на трехдневной Рождественской ярмарке на Кипсале
Крупнейшая в Балтии трехдневная Рождественская ярмарка Baltic EXPO пройдет с 12 по 14 декабря в Международном выставочном центре на Кипсале и вновь порадует Ригу самыми уникальными и душевными подарками.
В этом году ярмарка объединит 417 местных продавцов, ремесленников, домашних производителей и компаний из Латвии (303), Литвы (85) и Эстонии (29), предлагая широкий выбор для всей семьи. Будет доступна специальная зона для гурманов, а также творческие мастерские для детей.
Каждый посетитель сможет найти подарок по своему вкусу: изделия из дерева и керамики, текстиль, творческие рукоделия, украшения, аксессуары, игрушки и одежду для детей, свечи, мыло, сезонные лакомства, разнообразные напитки, игры, книги и многое другое.
Мероприятие предназначено для всей семьи: в течение трех дней посетителей Baltic EXPO порадует не только самый разнообразный выбор подарков в одном месте, но и бесплатные творческие мастерские для детей, расположенные в квартале Rotaļnīca. А для активного отдыха будет доступна огромная зона надувных аттракционов от ballisuatrakcijas.lv.
Гурманы смогут попробовать и приобрести вкусные угощения в специальной зоне продуктовых торговцев Receptes, расположенной рядом. "Балтийский регион необычайно богат вещами, созданными от души, с терпением и тихой гордостью. Мы видим, как люди переходят от безличных подарков к тем, что сделаны руками и несут в себе историю. Именно поэтому миссия Baltic EXPO проста — дать место и платформу для наших собственных мастеров, поддержать местных производителей и помочь людям находить подарки со смыслом. Хотя мы крупнейшая Рождественская ярмарка в Балтии, и на Кипсале вы найдете самый широкий выбор душевных подарков в одном месте, Рождество — это не про количество, а про тепло и заботу. Поэтому мы будем рады каждому гостю — и маленькому, и большому", — говорит руководитель проекта Рихард Мицкевич, описывая настроение ярмарки 2025 года.
Учитывая растущую узнаваемость Рождественской ярмарки Baltic EXPO не только в Латвии, но и за рубежом, в этом году прогнозируется значительный рост числа иностранных посетителей. Этому способствует сотрудничество с туристическими организациями, международными туроператорами, B2B-сетями и растущая популярность Риги как зимнего направления. Именно поэтому гостей крупнейшей в Балтии Рождественской ярмарки приглашают планировать посещение заранее и использовать все три дня мероприятия, чтобы полностью насладиться предложениями и выбрать самые душевные подарки.
Вход на ярмарку бесплатный!
Рабочее время ярмарки:
Пятница (12.12.2025) — 12:00–20:00
Суббота (13.12.2025) — 09:00–20:00
Воскресенье (14.12.2025) — 09:00–19:00
Адрес: Международный выставочный центр Кипсала, павильон №2, ул. Кипсалас 8, Рига.