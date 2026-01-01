Государство сэкономит 0,76 млн евро на заморозке финансирования политических партий

Сегодня вступают в силу поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), которые предусматривают замораживание финансирования политических партий из государственного бюджета. Поправки предусматривают, что и в 2026 году бюджетное финансирование политической организации (партии) будет рассчитываться и распределяться с учетом минимальной месячной заработной платы, установленной в 2024 году, а не в 2025 году. В 2024 году минимальная зарплата в Латвии составляла 700 евро.