Государство сэкономит 0,76 млн евро на заморозке финансирования политических партий
В Латвии вступили в силу поправки, замораживающие рост государственного финансирования политических партий: в 2026 году расчёты снова будут привязаны к минимальной зарплате 2024 года, что позволит сэкономить бюджету около 0,76 млн евро.
Сегодня вступают в силу поправки к закону о финансировании политических организаций (партий), которые предусматривают замораживание финансирования политических партий из государственного бюджета. Поправки предусматривают, что и в 2026 году бюджетное финансирование политической организации (партии) будет рассчитываться и распределяться с учетом минимальной месячной заработной платы, установленной в 2024 году, а не в 2025 году. В 2024 году минимальная зарплата в Латвии составляла 700 евро.
Партия, за которую на последних парламентских выборах проголосовало более 2% избирателей, получит финансирование из государственного бюджета на календарный год в размере 0,9% от минимальной месячной заработной платы за каждый голос, полученный на последних парламентских выборах. За каждый голос на местных выборах и выборах в Европейский парламент - 0,1% от минимальной месячной зарплаты.
Общий объем финансирования партии из государственного бюджета не должен превышать 1 600 минимальных зарплат.
В этом году за счет замораживания финансирования партий экономия бюджетных средств составит почти 0,76 миллиона евро.
По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, в 2025 году государственное финансирование получили 13 политических сил на общую сумму 6,63 млн евро.