Ryanair вводит новое правило, которое ударит по многим путешественникам. Нарушителей ждут крупные штрафы

«Мы отказываемся от бумажных посадочных талонов. Сегодня от 85 до 90% пассажиров используют смартфоны, фактически почти все путешественники имеют мобильные телефоны. Мы хотим перевести всех на эту технологию», - заявил генеральный директор компании Майкл О’Лири. По словам компании, переход на цифровой формат позволит сэкономить около 300 тонн бумаги ежегодно.