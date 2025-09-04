Ryanair вводит новое правило, которое ударит по многим путешественникам. Нарушителей ждут крупные штрафы
Уже с 3 ноября все пассажиры Ryanair будут обязаны пользоваться исключительно цифровыми посадочными талонами в мобильном приложении авиакомпании. Талоны, распечатанные на бумаге, как делают многие, приниматься не будут.
«Мы отказываемся от бумажных посадочных талонов. Сегодня от 85 до 90% пассажиров используют смартфоны, фактически почти все путешественники имеют мобильные телефоны. Мы хотим перевести всех на эту технологию», - заявил генеральный директор компании Майкл О’Лири. По словам компании, переход на цифровой формат позволит сэкономить около 300 тонн бумаги ежегодно.
Однако эксперты опасаются, что данное нововведение создаст трудности для пожилых людей. Так, среди британцев в возрасте 65+ смартфонами пользуются лишь 67%, тогда как среди молодёжи 16–24 лет показатель почти достигает 100%.
О’Лири подчеркнул, что в случае потери телефона проблем не возникнет: «Если вы зарегистрировались онлайн до прибытия в аэропорт, мы бесплатно переоформим бумажный посадочный талон прямо в аэропорту. Главное – пройти онлайн-регистрацию заранее».
Как указывают в этой связи ирландские СМИ, в случае отсутствия онлайн-регистрации авиакомпания может взимать штраф до 60 Евро. Некоторые также отмечают, что приложение myRyanair постоянно сбоит и не загружается.