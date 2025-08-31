Авиакомпания Ryanair объяснила взволнованным пассажирам свою новую политику в отношении посадочных талонов
Генеральный директор авиакомпании Ryanair рассказал о планах авиакомпании сделать посадочные талоны на смартфонах обязательными.
Авиакомпания заявляет, что этот шаг "практически отменит все сборы за регистрацию в аэропорту" и позволит "получать информацию напрямую из операционного центра Ryanair в периоды перебоев в работе". По оценкам авиакомпании, это также позволит сэкономить 300 тонн бумаги в год.
"Почти у 100 процентов пассажиров есть смартфоны, и мы хотим перевести всех на эту технологию. Главный вопрос, который волнует людей, - что будет, если разрядится аккумулятор или случится что-то еще, например, потеряется телефон? Если вы потеряете телефон, не беда. Если вы зарегистрировались до прибытия в аэропорт, мы бесплатно переоформим вам бумажный посадочный талон. Но вам необходимо пройти регистрацию до прибытия в аэропорт", - сказал генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири.
По его словам, если у пасажиров разрядится аккумулятор или что-то случится, после регистрации у выхода на посадку работники всё равно укажут его порядковый номер и проведут.
"Так что беспокоиться не о чем. Просто зарегистрируйтесь онлайн до прибытия в аэропорт, и всё будет хорошо".
А что делать пожилым пассажирам, которые могут не иметь смартфонов или не чувствовать себя комфортно с ними?
"Пассажиры, у которых нет смартфона, могут попросить друга или члена семьи скачать для них посадочный талон. После регистрации пассажиру будет оказана помощь в аэропорту, где сотрудники смогут убедиться, что он зарегистрировался", - заявил представитель Ryanair.
Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы планирует прекратить прием бумажных посадочных талонов с 3 ноября. Вместо этого пассажирам необходимо будет предъявлять посадочные талоны из приложения Ryanair.
