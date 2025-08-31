Авиакомпания Ryanair объяснила взволнованным пассажирам свою новую политику в отношении посадочных талонов

"Почти у 100 процентов пассажиров есть смартфоны, и мы хотим перевести всех на эту технологию. Главный вопрос, который волнует людей, - что будет, если разрядится аккумулятор или случится что-то еще, например, потеряется телефон? Если вы потеряете телефон, не беда. Если вы зарегистрировались до прибытия в аэропорт, мы бесплатно переоформим вам бумажный посадочный талон. Но вам необходимо пройти регистрацию до прибытия в аэропорт", - сказал генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири.