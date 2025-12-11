3000 мостов из прошлого века: сколько еще лет латвийцы будут ходить и ездить по усталому бетону 60-70-х?

Обещания отремонтировать мост, как и попытки найти подрядчика, были уже несколько лет назад. «Как долго пешеходам и велосипедистам еще придется ждать, пока здесь хоть что-то начнут делать?» – задал вопрос Крекис. «Сейчас выглядит так, будто все время откладывается. И, возможно, для какого-то моста в какой-то момент наступит момент, когда он начнет становиться опасным. Речь не о том, что нет денег, а о том, как мы планируем эти деньги, как расставляем приоритеты. Судя по тому, что здесь до сих пор ничего не началось, приоритет не слишком высок. Это значит, что либо в департаментах не умеют доводить процессы до конца, либо политики не в состоянии четко определить, чего именно они хотят. И ведь этот мост – далеко не единственный!» – оценил ситуацию Крекис.