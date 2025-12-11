3000 мостов из прошлого века: сколько еще лет латвийцы будут ходить и ездить по усталому бетону 60-70-х?
Пока Рига строит четвертую очередь Южного моста и рапортует о работах по графику, старые переправы продолжают ветшать. Вантовый мост, по которому ежедневно ездят тысячи автомобилей и передвигаются пешеходы и велосипедисты, за более чем 40 лет так и не дождался капитального ремонта — местами под ногами уже видно Даугаву. Эксперты предупреждают: проблема не только в нехватке денег, но и в том, какие приоритеты ставят самоуправления.
Из всех мостов, существующих в Латвии, примерно треть принадлежит самоуправлениям, и число тех, что находятся в очень плохом состоянии, с каждым годом увеличивается. На реконструкцию мостов самоуправления деньги не занимают. Является ли в предвыборный год содержание и обновление мостов приоритетом самоуправлений и могут ли жители рассчитывать на их ремонт, выясняла передача Латвийского радио «Atvērtie faili».
«Не хочу так уж публично об этом говорить, но в Латвии примерно 3000 мостов, половина принадлежит самоуправлениям, другая – государству. Большая часть этих мостов изготовлена из сборных железобетонных конструкций, смонтированных в 60–70-е годы. Выводы о том, в каком состоянии находятся мосты в Латвии, можно сделать самим – там есть о чем серьезно задуматься», – сказал в передаче TV24 «Nedēļa. Post Scriptum» председатель правления компании Latvijas Ceļu būvētājs, бывший премьер-министр Андрис Берзиньш.
В начале 1981 года в Риге через Даугаву был открыт Вантовый мост. Это одна из важнейших связей Пардаугавы с центром города. По данным организации Pilsēta cilvēkiem, Вантовый мост – самый загруженный маршрут для велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в столице.
В последние годы в СМИ о нем чаще всего вспоминают в связи с его дефектами. Но более чем 40-летний мост так и не пережил полноценного капитального ремонта.
«Текущее состояние очень хорошее для автомобилистов – несколько лет назад было уложено новое асфальтовое покрытие, все гладко и прекрасно. Для пешеходов же здесь примерно 1,2 метра у опор – это меньше, чем вообще допускается нормативами для ширины тротуаров», – пояснил Карлис Крекис из объединения Pilsēta cilvēkiem.
Самоуправление сузило тротуар, поскольку в целях безопасности необходимо было установить ограждающие барьеры, что обошлось в несколько десятков тысяч евро. Сделать это пришлось потому, что в некоторых местах у края моста под ногами уже можно было видеть Даугаву. Изношенные отверстия обслуживающая организация латала металлическими пластинами.
«Опасность связана не столько с тем, что край моста может обрушиться, сколько с тем, что люди, которые здесь идут или едут на велосипеде, рискуют столкнуться друг с другом, упасть и что-нибудь себе сломать», – продолжил Крекис и подчеркнул, что мост необходимо реконструировать.
«Часть людей привыкает к такой ситуации. Им начинает казаться, что это нормально, потому что годами отношение остается таким же. И в какой-то момент складывается впечатление, что иначе и быть не может, потому что ничего другого ты не видишь», – признал Крекис.
Объединение призывало сузить полосы движения для автомобилей, чтобы часть проезжей части отдать велосипедистам, а передвижение пешеходов сделать более безопасным. Однако эта идея не нашла отклика.
«Нельзя все списывать на то, что у моста плохое техническое состояние, и поэтому мы ничего не будем делать, пока не начнем полную реконструкцию или капитальный ремонт. Мне кажется, это не совсем правильный подход. В документах думы написано, что приоритет – пешеходы и велосипедисты, а также общественный транспорт. Но в реальности мы видим нечто совершенно иное», – подчеркнул представитель объединения.
Обещания отремонтировать мост, как и попытки найти подрядчика, были уже несколько лет назад. «Как долго пешеходам и велосипедистам еще придется ждать, пока здесь хоть что-то начнут делать?» – задал вопрос Крекис. «Сейчас выглядит так, будто все время откладывается. И, возможно, для какого-то моста в какой-то момент наступит момент, когда он начнет становиться опасным. Речь не о том, что нет денег, а о том, как мы планируем эти деньги, как расставляем приоритеты. Судя по тому, что здесь до сих пор ничего не началось, приоритет не слишком высок. Это значит, что либо в департаментах не умеют доводить процессы до конца, либо политики не в состоянии четко определить, чего именно они хотят. И ведь этот мост – далеко не единственный!» – оценил ситуацию Крекис.
Однако 2 декабря Otkrito.lv сообщал, что реконструкция Вантового моста наконец получила «зеленый свет» и стал известен счет за обновление одной из ключевых транспортных артерий Риги: город заключит договор почти на 69,8 млн евро с объединением Vanšu tilts, что примерно на 30 млн меньше, чем единственная заявка в прошлогоднем провалившемся конкурсе.