Зима берет свое: в первый день года Латвию накроет мощный снегопад

Вечером местами на морском побережье снег перейдет в мокрый снег, а в отдельных районах ожидается гололед. На отдельных участках автодорог будет скользко, а во время снегопада видимость местами ухудшится до 1–2 километров. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, который постепенно сменит направление на юго-восточное. На побережье порывы достигнут 15–19 метров в секунду, а во второй половине дня порывы до 15 метров в секунду возможны также в западных и центральных районах внутри страны.