Зима берет свое: в первый день года Латвию накроет мощный снегопад
В первый день года в западных и центральных районах Латвии ожидается сильный снег, прогнозируют в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
В четверг утром небо будет затянуто облаками, однако местами в восточных районах между ними будут пробиваться солнечные лучи. С середины дня начиная с запада Латвию пересечет обширная зона осадков — в западных и центральных районах ожидается сильный снег, и местами толщина снежного покрова увеличится на 5–8 сантиметров.
Вечером местами на морском побережье снег перейдет в мокрый снег, а в отдельных районах ожидается гололед. На отдельных участках автодорог будет скользко, а во время снегопада видимость местами ухудшится до 1–2 километров. Будет дуть слабый до умеренного южный ветер, который постепенно сменит направление на юго-восточное. На побережье порывы достигнут 15–19 метров в секунду, а во второй половине дня порывы до 15 метров в секунду возможны также в западных и центральных районах внутри страны.
Температура воздуха повысится до -3…-8 градусов, а в крайних западных районах воздух прогреется до -2…+3 градусов.
В Риге день будет облачным. В утренние часы ожидается небольшой снег, а вечером зона осадков с запада достигнет и столицы, увеличив толщину снежного покрова на 2–4 сантиметра. Будет преобладать слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер с порывами 15–17 метров в секунду. Температура воздуха составит -4…-5 градусов.