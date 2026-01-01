1 января в Латвии: какие торговые центры и супермаркеты сегодня закрыты, а куда можно попасть
фото: LETA
Сегодня в Латвии часть магазинов взяла паузу.
В Латвии

1 января в Латвии: какие торговые центры и супермаркеты сегодня закрыты, а куда можно попасть

Отдел информации

Otkrito.lv

Сегодня, 1 января, многие магазины и торговые центры в Латвии работают по измененному праздничному графику: часть точек закрыта, часть открывается позже обычного, а режим работы зависит от конкретного места. Перед походом за покупками стоит уточнить расписание выбранного магазина.

Продуктовые сети

 

Maxima

1 января: закрыто. Maxima Latvija заранее предупреждала, что 1 января сеть берет паузу полностью. 

Lidl

1 января: закрыто. Lidl сохраняет практику закрытия магазинов на Новый год, объясняя это заботой о благополучии сотрудников.

Rimi

Магазины Rimi 1 января открыты, но время работы может отличаться. С графиком можно ознакомиться на сайте.

Top!

Магазины Top! где-то открыты, а где-то - нет. С графиком можно ознакомиться на сайте.

Mego

Большая часть магазинов Mego работает, но все же есть исключения. С графиком можно ознакомиться на сайте.

Торговые центры и крупные локации

 

Domina Shopping

  • Все магазины, включая Maxima XXX — закрыты
  • Skypark Domina и Apollo Kino — 12:00–21:00

Origo

1 января: торговый центр частично закрыт — работают только отдельные категории магазинов и поставщики услуг. При этом Rimi в Origo сегодня открыт: 11:00–22:00. Информационный центр 1 января закрыт.

AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa

1 января: оба торговых центра частично закрыты, работают лишь отдельные категории арендаторов и услуг — режим у всех разный.

AKROPOLE Alfa (Бривибас гатве, 372) 

  • Rimi — 11:00–21:00
  • MyFitness — закрыто
  • Cinamon — 12:00–22:30
  • Centrala Laboratorija — закрыто
  • Swedbank — закрыто
  • SEB — закрыто

AKROPOLE Rīga (ул. Латгалес, 257)

  • Maxima XXX — закрыто
  • Lemon GYM — работает 24/7 (в том числе 1 января)
  • Apollo Kino — 12:00–22:30
  • Euroaptieka — закрыто
  • VC4 Medicinas centrs — закрыто
  • Филиалы коммерческих банков — закрыто

Spice и Spice Home

1 января: закрыто. В центре отдельно напоминают, что у некоторых арендаторов и услуг режим может отличаться, но базовый статус на сегодня — закрыто.

Galerija Centrs

1 января: торговый центр закрыт. Но Rimi в Galerija Centrs сегодня открыт: 11:00–20:00.

Stockmann

1 января: закрыто.

Rīga Plaza

1 января: торговый центр закрыт, и Maxima XXX внутри — закрыта.

Темы

LidlSwedbankMaximaRimiНовый годStockmannOrigoDomina ShoppingRīga PlazaAkropole AlfaMegoAkropole RīgaSpiceEuroaptiekaБривибасБривибас гатвеLemon GymApollo KinoGalerija centrsTop!Латгалес

Другие сейчас читают