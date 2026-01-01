1 января в Латвии: какие торговые центры и супермаркеты сегодня закрыты, а куда можно попасть
Сегодня, 1 января, многие магазины и торговые центры в Латвии работают по измененному праздничному графику: часть точек закрыта, часть открывается позже обычного, а режим работы зависит от конкретного места. Перед походом за покупками стоит уточнить расписание выбранного магазина.
Продуктовые сети
Maxima
1 января: закрыто. Maxima Latvija заранее предупреждала, что 1 января сеть берет паузу полностью.
Lidl
1 января: закрыто. Lidl сохраняет практику закрытия магазинов на Новый год, объясняя это заботой о благополучии сотрудников.
Rimi
Магазины Rimi 1 января открыты, но время работы может отличаться. С графиком можно ознакомиться на сайте.
Top!
Mego
Большая часть магазинов Mego работает, но все же есть исключения. С графиком можно ознакомиться на сайте.
Торговые центры и крупные локации
Domina Shopping
- Все магазины, включая Maxima XXX — закрыты
- Skypark Domina и Apollo Kino — 12:00–21:00
Origo
1 января: торговый центр частично закрыт — работают только отдельные категории магазинов и поставщики услуг. При этом Rimi в Origo сегодня открыт: 11:00–22:00. Информационный центр 1 января закрыт.
AKROPOLE Rīga и AKROPOLE Alfa
1 января: оба торговых центра частично закрыты, работают лишь отдельные категории арендаторов и услуг — режим у всех разный.
AKROPOLE Alfa (Бривибас гатве, 372)
- Rimi — 11:00–21:00
- MyFitness — закрыто
- Cinamon — 12:00–22:30
- Centrala Laboratorija — закрыто
- Swedbank — закрыто
- SEB — закрыто
AKROPOLE Rīga (ул. Латгалес, 257)
- Maxima XXX — закрыто
- Lemon GYM — работает 24/7 (в том числе 1 января)
- Apollo Kino — 12:00–22:30
- Euroaptieka — закрыто
- VC4 Medicinas centrs — закрыто
- Филиалы коммерческих банков — закрыто
Spice и Spice Home
1 января: закрыто. В центре отдельно напоминают, что у некоторых арендаторов и услуг режим может отличаться, но базовый статус на сегодня — закрыто.
Galerija Centrs
1 января: торговый центр закрыт. Но Rimi в Galerija Centrs сегодня открыт: 11:00–20:00.
Stockmann
1 января: закрыто.
Rīga Plaza
1 января: торговый центр закрыт, и Maxima XXX внутри — закрыта.