Что жители Латвии делают с оставшейся после праздников едой? Ответы оказались интересными
Праздничные столы в Латвии традиционно бывают обильными, однако все больше домохозяйств обращают внимание на то, что происходит с едой после окончания праздников.
Новейший опрос Lidl Latvija показал, что 63% жителей оставшиеся блюда едят на следующий день, тем самым сокращая объем пищевых отходов.
Праздничные остатки: от оливье до десертов
Чаще всего на праздничном столе остаются холодные мясные блюда, такие как оливье и паштеты (36%), а также различные салаты (27%). Так же часто в избыточном количестве готовят рождественские блюда — серый горох со шпеком, тушеную капусту и другие традиционные угощения, отбивные, котлеты и другое жареное мясо, а также разнообразные десерты — об этом заявил каждый пятый участник опроса (21%).
Интересно, что четверть опрошенных (25%) отмечают: у них дома ничего не остается, что говорит либо о тщательном планировании, либо об отсутствии излишеств.
Возможность, а не проблема
Две трети респондентов (63%) используют оставшуюся еду для приема пищи на следующий день — готовят бутерброды и закуски, повторно разогревают горячие блюда, а салаты просто достают из холодильника и снова подают на стол. Значительно реже используются такие способы, как раздача еды родственникам или соседям (12%) либо замораживание остатков для употребления позже (3%).
Каждый пятый опрошенный (21%) признал, что все съедается и ничего не остается, и лишь 2% признались, что выбрасывают еду. В целом эти результаты отражают позитивную тенденцию и подтверждают рост осознанности латвийского общества в вопросах бережного использования продовольственных ресурсов. Праздничные блюда планируются все более ответственно, а остатки воспринимаются как возможность, а не как проблема. Это важный шаг на пути к устойчивому образу жизни и сокращению пищевых отходов.
