Съездить в Юрмалу стало дороже - город-курорт поднял плату за въезд до 5 евро

Важная информация для жителей Юрмалы

Изменения не касаются жителей Юрмалы. Если транспортное средство находится в собственности, владении или пользовании лица, задекларированного в Юрмале, никаких дополнительных действий предпринимать не требуется, и новый порядок на вас не распространяется. Это действующее регулирование, и оно остается без изменений.