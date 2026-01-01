Съездить в Юрмалу стало дороже - город-курорт поднял плату за въезд до 5 евро
С 1 января 2026 года въезд в Юрмалу подорожал: дневная плата составляет 5 евро, а долгосрочные пропуска выросли в цене почти вдвое.
Важно: в автоматах по продаже пропусков в Юрмале оплата возможна только банковской картой или с помощью бесконтактных платежей. Бесконтактные платежи — это расчеты, при которых не требуется вставлять карту в терминал. К ним относятся:
- банковские карты с функцией бесконтактной оплаты (например, Visa, Mastercard);
- смартфоны или умные часы с платежными решениями Apple Pay, Google Pay и другими.
Где требуется пропуск?
Пропуск необходим только для въезда в зону особого режима Юрмалы (зона обозначена дорожными знаками «Платная зона»). При передвижении по другим территориям Юрмалы пропуск не требуется.
Долгосрочные пропуска для въезда в Юрмалу
С 1 января 2026 года:
- на 7 дней — 20 евро;
- на 30 дней — 60 евро;
- на 90 дней — 100 евро;
- на 180 дней — 180 евро;
- на 365 дней — 270 евро.
Транспортные средства, которые могут въезжать без пропуска
Без пропуска в зону особого режима могут въезжать:
- электромобили;
- транспортные средства, адаптированные для водителя с инвалидностью, если в Государственном регистре транспортных средств и их водителей внесена отметка о переоборудовании транспортного средства.
Важная информация для жителей Юрмалы
Изменения не касаются жителей Юрмалы. Если транспортное средство находится в собственности, владении или пользовании лица, задекларированного в Юрмале, никаких дополнительных действий предпринимать не требуется, и новый порядок на вас не распространяется. Это действующее регулирование, и оно остается без изменений.
Где можно приобрести пропуск для въезда?
- На сайте visitjurmala.lv.
- В автоматах по продаже пропусков в Юрмале — только банковской картой или бесконтактным способом.
- В Туристическом информационном центре Юрмалы, ул. Лиенес, 5.
- В приложениях Mobilly, Citadele, EuroPark.
- В здании администрации города Юрмалы в рабочее время — за наличные.
Как работает однодневный пропуск для въезда?
- Пропуск необходимо приобрести в день въезда в любое время (в том числе после въезда) до 23:59.
- В день въезда количество въездов не ограничено до 23:59.
- После 23:59 дня въезда пропуск действует до выезда из зоны особого режима.