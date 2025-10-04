Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири.
Сегодня 08:44
Глава Ryanair призвал ЕС сбивать российские беспилотники в воздушном пространстве Европы
Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири раскритиковал Европейский Союз (ЕС) за неспособность защитить европейские аэропорты и заявил, что дроны, мешающие воздушному движению, должны быть сбиты, сообщает Politico.
«Почему мы эти дроны не сбиваем?» — задался вопросом О’Лири. «Наша работа была нарушена три недели назад, когда дроны пролетали над Польшей и польские аэропорты были закрыты на четыре часа». Он напомнил, что похожая ситуация произошла на прошлой неделе в Дании. «Это создает перебои и проблемы, и мы призываем к действиям», — подчеркнул глава авиакомпании.
Одновременно О’Лири выразил скепсис по поводу идеи «стены из дронов», которую лидеры ЕС планируют обсудить на саммите в Копенгагене, заявив, что это неэффективно. «Я не думаю, что стена из дронов вообще работает. Вы действительно думаете, что русские не смогут запустить дрон с территории Польши?» — сказал О’Лири.