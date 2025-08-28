Не пройдешь! Cотрудникам Ryanair увеличат бонусы за выявление пассажиров с негабаритными сумками
Ирландский лоукостер Ryanair планирует повысить бонусы своим сотрудникам за то, что они ловят пассажиров, пытающихся пронести в самолет слишком крупную ручную кладь. Руководитель компании Майкл О’Лири заявил, что "ни в коем случае не извиняется" за то, что компания выявляет людей, которые "обманывают систему".
На пресс-конференции в Лондоне О’Лири сообщил журналистам, что с ноября авиакомпания намерена увеличить бонусы сотрудникам у посадочных ворот, которые останавливают пассажиров с чрезмерно большой ручной кладью, с 1,50 евро до 2,50 евро за сумку. Также планируется отменить максимальный лимит таких бонусов, который составлял 80 евро в месяц.
Пассажирам, летающим Ryanair, необходимо соблюдать строгие правила перевозки багажа. Если у посадочных ворот у человека окажется слишком большая ручная кладь, за ее сдачу в багаж придется заплатить до 87 евро.
Самый дешевый билет включает лишь одну небольшую сумку, которую можно разместить под сиденьем спереди. «Я ни в коем случае не извиняюсь за это. Я хочу, чтобы наши сотрудники на земле ловили людей, которые обманывают систему», — сказал О’Лири. «Меня до сих пор удивляет, сколько людей с рюкзаками думают, что они пройдут через ворота, и мы не заметим этот рюкзак. Мы заметим, и вы заплатите за него», — добавил руководитель Ryanair.
По словам О’Лири, примерно у 200 тысяч пассажиров в год взымаются сборы за багаж прямо у ворот посадки, поэтому «нам нужно делать больше, чтобы справиться с ними».
С апреля прошлого года по март этого года Ryanair перевезла 200 миллионов пассажиров. «Мы хотим, чтобы все соблюдали правила. Если вы их соблюдаете — никаких проблем. Мы управляем очень эффективной, очень доступной и очень дешевой авиакомпанией, и мы не собираемся позволять кому-то вставать у нас на пути», — отметил О’Лири.