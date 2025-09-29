Хаос на борту: на рейсе Ryanair возникла паника после того, как пассажир "съел паспорт"

Бортпроводник, по сообщениям, постучал в дверь туалета и пытался убедить мужчину прекратить смывать важный проездной документ. Затем стюардесса сделала «резкое» объявление по громкой связи всему салону о происходящем, что, по словам очевидцев, ещё больше напугало пассажиров. В итоге рейс, который источник назвал «самыми страшными 15 минутами в жизни», был перенаправлен в Париж.