Хаос на борту: на рейсе Ryanair возникла паника после того, как пассажир "съел паспорт"
Рейс Ryanair был перенаправлен в Париж после того, как двое пассажиров начали вести себя странно: один съел страницы своего паспорта, а другой попытался смыть документ в туалете, вызвав панику на борту.
После вылета из Милана в лондонский Стэнстед спокойный полет быстро превратился в хаос. Примерно через 15–20 минут после начала полета двое мужчин начали вести себя «странно», сообщил анонимный источник изданию Daily Star.
Вскоре после выключения сигнала пристегнуть ремни один из мужчин, сидевших в передней части самолёта, якобы вырвал страницы из своего паспорта и съел их, что вызвало панику среди пассажиров. Тем временем другой мужчина попытался «смыть свой паспорт в туалете». «Персонал был уведомлён и подошёл посмотреть, что происходит в передней части самолёта», — рассказал источник изданию.
«Внезапно настроение в салоне резко изменилось — никто на борту не понимал, что происходит, эти люди вели себя очень странно».
Бортпроводник, по сообщениям, постучал в дверь туалета и пытался убедить мужчину прекратить смывать важный проездной документ. Затем стюардесса сделала «резкое» объявление по громкой связи всему салону о происходящем, что, по словам очевидцев, ещё больше напугало пассажиров. В итоге рейс, который источник назвал «самыми страшными 15 минутами в жизни», был перенаправлен в Париж.
Когда самолёт приземлился, французские власти уже ждали и, по сообщениям, арестовали двух мужчин. После двухчасового инцидента самолёт продолжил путь в Лондон. В конце источник отметил, что Ryanair справился со всем «превосходно».