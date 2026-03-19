В Латвии зафиксировали рост вакансий, который может изменить рынок труда
В конце прошлого года латвийский рынок труда показал показатель, который на первый взгляд выглядит позитивно — но вызывает вопросы у экономистов. Уровень вакансий оказался выше, чем в среднем по Европейскому союзу. Что стоит за этими цифрами и как это может повлиять на работников и работодателей?
По данным Евросатата, в четвёртом квартале 2025 года уровень вакансий в Латвии достиг 2,1%. Это выше среднего показателя по ЕС, который составил 2%.
На первый взгляд разница кажется незначительной. Однако сам показатель — это не просто «количество свободных мест». Он отражает баланс на рынке труда: насколько активно работодатели ищут сотрудников и насколько легко им удаётся их находить.
Лидерами по числу незаполненных рабочих мест в конце года стали: Нидерланды — 3,9%, Бельгия — 3,5%, Мальта — 3,3%, Германия, Австрия и Кипр — по 2,8%.
На этом фоне Латвия находится в верхней части списка, опережая средний уровень по ЕС. В странах Балтии ситуация различается: Литва — 2,2%, Латвия — 2,1%, Эстония — 1,5%.
Самый низкий показатель зафиксирован в Румынии — всего 0,6%.
Эксперты обращают внимание: в странах с более высоким уровнем вакансий нередко усиливается конкуренция за сотрудников. Это может приводить к росту зарплат, улучшению условий труда и более гибким форматам занятости.
Однако есть и обратная сторона. Если вакансии долго остаются незаполненными, это может тормозить развитие компаний и экономики в целом.
Для работников это сигнал о том, что рынок может становиться более благоприятным — особенно для тех, кто готов менять работу или повышать квалификацию.
Для работодателей — это уже вызов: удержать сотрудников и найти новых становится сложнее и дороже.
В ближайшие месяцы ключевым вопросом станет не только количество вакансий, но и их «качество»: соответствуют ли они ожиданиям соискателей и готовы ли компании адаптироваться к новым условиям рынка труда.