В Старой Риге за 650 000 евро начали приводить в порядок здание с легендой на крыше
Один из самых узнаваемых домов Старой Риги ждет обновление: у знаменитого «Кошкиного дома» начали частично восстанавливать фасады, крышу и отдельные окна. Работы пройдут поэтапно и продлятся до осени, а стоимость проекта составит около 650 тысяч евро.
Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) начало частичное обновление фасада исторического здания на улице Мейстару, 10 в Риге, которое в народе называют «Кошкин дом». Сейчас будут восстановлены фасады, выходящие на улицы Маза Смилшу, Мейстару и Зиргу. В рамках работ также обновят кровельное покрытие и проведут локальное восстановление окон.
«Кошкин дом — это очень ценное с культурно-исторической точки зрения и узнаваемое здание, управление которым означает не только наполнение его содержанием, но и ответственность за его сохранение. Восстановление и содержание каждого культурно-исторического здания — сложная и ответственная задача, однако наши знания, накопленный опыт, успешное сотрудничество с надзорными учреждениями и привлечение профессиональных партнеров и реставраторов убеждают нас в достижении поставленных целей. Восстановление Кошкиного дома — это вклад не только в сохранение культурно-исторического наследия, но и в благоустройство и улучшение среды Старого города, что радует жителей и гостей города», — отметил член правления VNĪ Андрис Варна.
Кошкин дом, или здание на улице Мейстару, 10, расположен между улицами Мейстару, Зиргу, Маза Смилшу и Кениню. Изначально здание, построенное в 1909 году, было доходным домом с торговыми помещениями на первом этаже. Оно находится на межвальной территории Старого города и включает небольшой участок русла реки Ридзиня и обоих ее берегов. Фасады здания выполнены в стилистике северного модерна. У здания два корпуса — пятиэтажный и четырех-/трехэтажный, построенные в едином стиле.
«Дом на улице Мейстару, 10 — это историческое здание в стиле модерн с богатой историей и выразительным фасадом. Хотя рельефный декор использован сравнительно умеренно — главным образом на карнизах, межкарнизных элементах, вокруг оконных и первоначальных дверных проемов, — самыми узнаваемыми декоративными элементами, безусловно, являются две знаменитые фигуры котов на крыше, благодаря которым дом и получил свое название, а также скульптурная фигура орла на фронтоне фасада со стороны улицы Мейстару. Этот проект выделяется и своим масштабом, и культурно-историческим значением здания. Реставрационные и восстановительные работы внесут вклад не только в повышение энергоэффективности дома, но и в улучшение эстетики самого здания и городской среды», — пояснил руководитель строительного отдела AS Būvuzņēmums Restaurators Давис Приеде.
Работы по восстановлению фасадов здания будут реализованы в три этапа. В рамках первого этапа восстановят фасад, выходящий на улицу Маза Смилшу. Эти работы планируется выполнить до Янова дня. Второй этап начнется в начале июня и завершится в августе: в его рамках будет восстановлен фасад со стороны улицы Мейстару. На заключительном этапе обновят фасад, выходящий на улицу Зиргу. Эти работы будут проходить с начала июля до октября.
В рамках проекта также проведут локальные работы по восстановлению окон и обновят кровельное покрытие. Во время восстановительных и реставрационных работ вход в здание будет обеспечен через безопасный проходной туннель в строительных лесах. Общие расходы на реализацию проекта запланированы в размере 650 тысяч евро. Они будут покрыты из финансовых средств VNĪ. Работы выполняет AS Būvuzņēmums Restaurators.
Весной 2026 года завершились работы по восстановлению главной лестничной клетки здания. В рамках этих работ обновили окраску потолков и стен, восстановили двери, уложили новую напольную плитку и установили новые светильники. При упорядочении инженерных сетей было демонтировано все ненужное оборудование, а также добавлены современные решения.
История здания связана с Йоханом Плуме и архитектором Фридрихом Шеффелем. На первом этаже здания изначально находились 14 небольших магазинов, а также четыре лестничные клетки и входные вестибюли главной лестничной клетки. На втором и третьем этажах первоначально размещались четыре большие квартиры. Представительские помещения всех квартир располагались вдоль уличных фасадов. На пятом этаже квартиры — две — изначально находились только в корпусе вдоль улицы Мейстару, а на шестом этаже были две небольшие квартиры с окнами во двор.
На фронтоне фасада со стороны улицы Мейстару изначально находился скульптурный орел, который был демонтирован после Второй мировой войны. Фигура орла была восстановлена в 2006 году по проекту SIA Arhitektoniskās izpētes grupa. В последующие годы менялся как внешний облик здания, так и его владельцы. Известно, что в июле 1948 года здание было передано в распоряжение Латвийской академии наук.
В Кошкином доме и сейчас идет активная деятельность, а его арендаторы представляют разные организации, общества и отрасли. Среди наиболее значимых публичных организаций, которые сегодня размещаются в Кошкином доме, — Совет по общественным электронным средствам массовой информации, Агентство латышского языка, Центральное агентство финансов и договоров, Объединение мемориальных музеев, а также Латвийская национальная комиссия UNESCO. Кроме того, в здании находятся помещения более чем 20 различных коммерческих предприятий и обществ, а также ресторан на первом этаже. В том числе с 2023 года в здании размещается офис VNĪ.