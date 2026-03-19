ФОТО: в Латвии сделали шаг к современной реабилитации - в Юрмале за 5,29 млн евро открыли новый центр "Вайвари"

«Значение реабилитации в системе здравоохранения постоянно растет. Это один из важнейших этапов лечения, качество которого во многом определяет, сможет ли человек после болезни или травмы вернуться к полноценной жизни. Национальный реабилитационный центр «Вайвари» — яркий пример того, на каком высоком уровне реабилитация уже обеспечивается в Латвии: здесь развиваются новые подходы, работают сильные междисциплинарные команды, а помощь получают как пациенты из Латвии, так и военнослужащие, раненые в войне в Украине. Новый центр амбулаторной реабилитации создан благодаря объединению вложений государства, европейских фондов и самого центра, и он позволит обеспечить пациентам современный, интегрированный процесс реабилитации, объединив в одном месте лечение, функциональное восстановление и индивидуально изготовленные технические вспомогательные средства. Такие инвестиции позволяют расширить доступность реабилитационных услуг и обеспечить пациентам более быстрый и качественный путь к восстановлению», — подчеркивает министр здравоохранения Хосам Абу Мери.