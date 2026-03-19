ФОТО: в Латвии сделали шаг к современной реабилитации - в Юрмале за 5,29 млн евро открыли новый центр "Вайвари"

Новый центр амбулаторной реабилитации "Вайвари"
Вчера в Юрмале открылся новый центр амбулаторной реабилитации «Вайвари». Он объединил под одной крышей клинику амбулаторной реабилитации и Центр ортезирования и протезирования.
Завершив работу в прежних, не соответствовавших требованиям помещениях, Центр ортезирования и протезирования «Вайвари» начинает работу в непосредственной близости от клиники, что обеспечит более тесное междисциплинарное сотрудничество и интегрированные реабилитационные услуги, укрепляя роль Национального реабилитационного центра «Вайвари» как методического и клинического лидера в Латвии.
До сих пор в одном здании обеспечивались как стационарная, так и амбулаторная реабилитация, что создавало высокую нагрузку на помещения и ограничивало развитие реабилитационных услуг. В дальнейшем амбулаторные пациенты будут получать услуги в специализированной, современно оборудованной среде, тогда как инфраструктура стационара будет более полноценно адаптирована для пациентов с более тяжелыми функциональными ограничениями.
«Значение реабилитации в системе здравоохранения постоянно растет. Это один из важнейших этапов лечения, качество которого во многом определяет, сможет ли человек после болезни или травмы вернуться к полноценной жизни. Национальный реабилитационный центр «Вайвари» — яркий пример того, на каком высоком уровне реабилитация уже обеспечивается в Латвии: здесь развиваются новые подходы, работают сильные междисциплинарные команды, а помощь получают как пациенты из Латвии, так и военнослужащие, раненые в войне в Украине. Новый центр амбулаторной реабилитации создан благодаря объединению вложений государства, европейских фондов и самого центра, и он позволит обеспечить пациентам современный, интегрированный процесс реабилитации, объединив в одном месте лечение, функциональное восстановление и индивидуально изготовленные технические вспомогательные средства. Такие инвестиции позволяют расширить доступность реабилитационных услуг и обеспечить пациентам более быстрый и качественный путь к восстановлению», — подчеркивает министр здравоохранения Хосам Абу Мери.
Новое здание и главный корпус Национального реабилитационного центра «Вайвари» соединены переходом, который обеспечивает удобное перемещение пациентов и сотрудников между обоими зданиями. В центре амбулаторной реабилитации на двух этажах созданы залы физиотерапии для индивидуальных и групповых занятий, кабинеты врачей и функциональных специалистов, а также дневной стационар для взрослых и детей. В одном месте обеспечено тесное взаимодействие между медицинской реабилитацией и изготовлением технических вспомогательных средств. Это означает, что после подгонки ортеза или протеза пациенты могут немедленно начать функциональное обучение под руководством специалистов по реабилитации. Такой подход позволяет существенно сократить путь реабилитации и обеспечить более быстрое и качественное восстановление функций.
Общая стоимость центра амбулаторной реабилитации «Вайвари» составляет 5,29 млн евро. Проект реализован за счет объединения нескольких источников финансирования: 1,99 млн евро выделены из финансирования проектов высокой степени готовности, 1,89 млн евро — из программы инвестиций Механизма восстановления и устойчивости для укрепления инфраструктуры Национального реабилитационного центра «Вайвари», а 1,40 млн евро обеспечены из собственных средств «Вайвари».