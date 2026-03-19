Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 19 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам очень пригодится хороший друг. Если это возможно, стоит предупредить его заранее, ибо времени вы у него отнимете довольно много.
Телец
Сегодня у вас могут возникнуть неприятности с друзьями или семьей. Постарайтесь не слишком на них обижаться, иначе извиняться придется вам же.
Близнецы
Сосредоточьтесь сегодня на каком-нибудь одном занятии, все, что сверх того - от лукавого. Вы не сможете переделать всех дел сразу, даже если сумеете найти помощников.
Рак
Сегодня вы будете удивительно доброжелательны и миролюбивы. Вы готовы приложить все усилия, чтобы избежать малейших конфликтов. Вы их избежите, хотя и заработаете репутацию блаженного.
Лев
Обмен информацией и идеями с другими людьми всегда был важен, однако сегодня он жизненно необходим. Постарайтесь, чтобы сегодня вас было легко найти.
Дева
Конечная цель, которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, нежели все препятствующие ее достижению обстоятельства, встающие у вас на пути. Не позволяйте им остановить себя.
Весы
Сегодня вам следует быть жестким. Судьба вас нынче не слишком балует, так зачем же давать поблажки окружающим?
Скорпион
Сегодня вы рискуете стать идеальным покупателем (это тот, который метет все без разбора и в диких количествах). В ваших же интересах будет, если вас не выпустят из дома.
Стрелец
Сегодня работа в разумных количествах может быть полезна для вашего здоровья. Тем более что к вечеру может наступить долгожданный момент, когда вы почувствуете, что доделали-таки все, что хотели.
Козерог
Сегодня вы можете слегка сбиться с курса. Ничего особо страшного вам не грозит, это обернется лишь забавным приключением, которое, правда, может оказаться несколько дороговатым.
Водолей
Сегодня вам стоит быть аккуратнее с деньгами. Велика вероятность совершения большой, но бестолковой траты.
Рыбы
Сегодня вам очень поможет способность сделать комплемент нужному человеку в нужный момент. Этого будет достаточно, дальше все пойдет как по маслу.