Назван самый популярный Android-смартфон мира. Сколько он стоит в Латвии?
Аналитическое агентство Counterpoint Research опубликовало свежий рейтинг самых продаваемых телефонов в мире по итогам первого квартала 2026 года.
По традиции все первые места заняли устройства Apple. В этот раз первое место по продажам занял базовый iPhone 17, обеспечивая долю рынка 6%, а Pro-версии немного ему уступили. Недорогой iPhone 17e в рейтинг пока не попал – он начал продаваться совсем недавно. Прошлогодний iPhone 16 занял шестое место в топе продаж.
Сразу пять позиций в топ-10 заняла линейка Galaxy A – это лучший результат среди Андроид-смартфонов. Самым продаваемым устройством на платформе стал Galaxy A07 4G, который находится в самом нижнем ценовом сегменте.
В Латвии этот аппарат стоит от 80 до 140 евро. Конечно, спрос на этот смартфон повышает не Европа, а не самые богатые страны Азии и Африки.
При этом флагманский Galaxy S26 Ultra от Samsung не смог попасть в десятку, хотя старт продаж оказался лучше по сравнению с предшественником.
Единственным телефоном не от Apple или Samsung стал Redmi А5 – один из самых дешевых аппаратов от Xiaomi. Особенно его популярность высока на рынках Латинской Америки и Африки.
Ранее Apple объявила, что линейка iPhone 17 стала самой популярной за всю историю iPhone. Спрос на новые смартфоны оказался настолько высоким, что помог компании обойти Samsung по объему продаж.
