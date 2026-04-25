Жителей Латвии ждет сюрприз: по требованию ЕС все смартфоны скоро претерпят важное изменение
С 18 февраля 2027 года производители электроники должны будут оснащать смартфоны и планшеты сменными батареями, чтобы продавать эти устройства в Европейском союзе. Более того - аккумуляторы в портативных устройствах должны быть сконструированы таким образом, чтобы пользователи могли самостоятельно заменять батареи без специальных инструментов.
Сменные батареи должны оставаться доступными для пользователей в течение пяти лет после того, как последний экземпляр продукта вышел на рынок.
В настоящее время большинство портативных устройств имеют батареи, которые не получается извлечь и заменить без помощи специалистов. Это приводит к высоким затратам на замену устройств, которые могли продолжить работу после замены аккумулятора.
Из правил ЕС следует, что батареи должны извлекаться с помощью «доступных в продаже» инструментов. При продаже смартфона и планшета производитель должен бесплатно предоставлять специальные инструменты, если они требуются для замены аккумулятора.
В рамках того же пакета мер ЕС обязал производителей внедрять в смартфоны долговечные батареи с большей износостойкостью. Обновления программного обеспечения телефонов должны быть доступны в течение пяти лет с даты продажи последней модели устройства.
Ежегодно в странах ЕС продаётся около 150 млн смартфонов и 24 млн планшетов. Это приводит к появлению примерно 5 млн тонн электронных отходов ежегодно, из которых менее 40% перерабатываются должным образом, указали европейские официальные лица. Новая мера должна помочь европейским потребителям сэкономить до €20 млрд к 2030 году.