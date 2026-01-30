Подслушивают ли нас смартфоны? Эксперты дали честный ответ

Руководитель компании Possible Security Кирилл Соловьев поясняет — ни одно исследование пока не доказало, что устройства в заводском состоянии тайно прослушивают нас в рекламных целях. Он подчеркивает, что реклама, которая якобы «слышит» разговоры, является результатом огромного объема данных и прогнозирования. Эксперт по цифровой безопасности Элвис Страздиньш дополняет, что люди часто очень предсказуемы, и алгоритмы просто способны рассчитать наши желания, опираясь на общие тенденции, например желание заказать пиццу поздним вечером в пятницу. Он отмечает, что платформы используют информацию о том, с какими профилями мы связаны. Если друг, с которым вы недавно встречались, искал какой-то товар, система предполагает, что он заинтересует и вас.