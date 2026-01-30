Подслушивают ли нас смартфоны? Эксперты дали честный ответ
В наше время, когда в кармане есть смартфон, на руке — умные часы, а дома — компьютеры и планшеты, все чаще возникает вопрос о приватности и о том, не превращаются ли эти «умные устройства» в шпионов в наших собственных домах.
Хотя люди, встречающиеся на улицах, в основном смеются над такими опасениями, многие замечали странные совпадения, когда в социальных сетях появляются рекламы тем, которые только что обсуждались вслух. Например, Рихард отмечает, что прослушивание кажется ему технически легко осуществимым процессом, особенно если пользователь не осторожен с файлами, которые загружает на свое устройство. В свою очередь Мария не верит в использование микрофонов в рекламных целях, считая это скорее случайностью.
Анализ данных и прослушивание
Руководитель компании Possible Security Кирилл Соловьев поясняет — ни одно исследование пока не доказало, что устройства в заводском состоянии тайно прослушивают нас в рекламных целях. Он подчеркивает, что реклама, которая якобы «слышит» разговоры, является результатом огромного объема данных и прогнозирования. Эксперт по цифровой безопасности Элвис Страздиньш дополняет, что люди часто очень предсказуемы, и алгоритмы просто способны рассчитать наши желания, опираясь на общие тенденции, например желание заказать пиццу поздним вечером в пятницу. Он отмечает, что платформы используют информацию о том, с какими профилями мы связаны. Если друг, с которым вы недавно встречались, искал какой-то товар, система предполагает, что он заинтересует и вас.
Реальные риски безопасности и взлом
Тем не менее существует и незаконное прослушивание, связанное со взломом устройств. Кирилл Соловьев объясняет — это возможно в основном в том случае, если не устанавливаются обновления безопасности или если на устройство сознательно устанавливается специальное шпионское программное обеспечение. Эксперт CERT.LV Гинт Малкалниетис предупреждает, что иногда для этой цели используются приложения, предназначенные для мониторинга детей, которые ни в коем случае не должны находиться на устройствах взрослых, поэтому он призывает никогда не позволять другим лицам устанавливать программы на свой телефон. Что касается оперативных действий служб безопасности, Малкалниетис добавляет, что они строго регламентированы законом и могут касаться только лиц, попавших в поле зрения правоохранительных органов.
Эксклюзивное слежение и кибергигиена
У большинства общества нет оснований для беспокойства по поводу целенаправленного взлома устройств. Элвис Страздиньш поясняет, что использование неизвестных уязвимостей системы на черном рынке может стоить до полумиллиона евро, и отмечает, что обычный житель не является настолько «финансово интересной» целью, чтобы на него тратили такие средства. Кирилл Соловьев предполагает, что в Латвии может быть всего 30–50 человек, чье влияние или должность могли бы оправдать такие инвестиции со стороны злоумышленников, и признает — на практике были случаи, когда устройства высокопоставленных должностных лиц действительно взламывались.
Риски прослушивания не ограничиваются только телефонами. Чтобы защитить себя, Кирилл Соловьев рекомендует соблюдать базовую кибергигиену — доверять работу с устройством только себе, использовать биометрическую идентификацию и никогда не игнорировать обновления программ, поскольку каждое устаревшее умное устройство, от телевизора до пылесоса, может стать потенциальным слабым местом.