Сладкое к чаю без сложной выпечки: яблочный крамбл с овсяной крошкой
Яблочный крамбл — простой десерт к чаю без сложной выпечки и возни с тестом. Достаточно нарезать яблоки, засыпать их овсяной крошкой и отправить в духовку — через полчаса на столе будет теплый ароматный десерт с корицей.
Ингредиенты
Для начинки:
- 5-6 средних яблок
- 1–2 ст. л. сахара
- 1 ч. л. корицы
- 1 ст. л. лимонного сока
- 1 ч. л. крахмала — по желанию, если яблоки очень сочные
Для овсяной крошки:
- 80 г овсяных хлопьев
- 80 г муки
- 70 г холодного сливочного масла
- 50–70 г сахара
- щепотка соли
- немного ванильного сахара — по желанию
Как приготовить
Яблоки вымойте, очистите от сердцевины и нарежьте небольшими кубиками или тонкими дольками. Кожуру можно оставить, если она не слишком жесткая: так десерт получится более фактурным.
Переложите яблоки в форму для запекания, добавьте сахар, корицу и лимонный сок. Если яблоки очень сочные, можно вмешать немного крахмала — он поможет начинке стать гуще и не превратиться в слишком жидкий сироп.
В отдельной миске смешайте овсяные хлопья, муку, сахар, соль и ванильный сахар. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и перетрите с сухими ингредиентами руками до состояния крупной крошки. Не нужно добиваться полной однородности: наоборот, небольшие кусочки масла помогут верхнему слою стать более хрустящим.
Равномерно распределите овсяную крошку поверх яблок. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 30–35 минут, пока верх не станет золотистым, а яблоки — мягкими.
Как подавать
Яблочный крамбл вкуснее всего в теплом виде. Его можно подать просто так, с чашкой чая или кофе. Если хочется более десертного варианта, добавьте шарик ванильного мороженого, ложку густого йогурта, сметаны или взбитых сливок.
На следующий день крамбл тоже остается вкусным: его можно слегка подогреть в духовке или микроволновке. Крошка станет мягче, но вкус яблок с корицей будет еще насыщеннее.
Полезные советы
Для более яркого вкуса можно смешать яблоки с грушами, добавить горсть изюма, клюквы, орехов или немного апельсиновой цедры. Если хотите сделать десерт менее сладким, уменьшите количество сахара в начинке и оставьте немного больше сладости только в крошке.
Лучше всего для крамбла подходят яблоки с легкой кислинкой: они хорошо держат форму и не делают десерт приторным. Но если под рукой только сладкие яблоки, лимонный сок и корица легко сбалансируют вкус.