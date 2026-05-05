После 44 часов тушения: что известно о последствиях пожара на Румбуле
В Риге, на Румбуле, крупный пожар охватил кучу несортированных строительных отходов на территории центра сортировки и переработки Nomales, где работает предприятие CleanR Verso. По данным пожарных, горела площадь 2220 квадратных метров, а спасатели работали на месте почти двое суток — около 44 часов, чтобы убедиться, что все очаги ликвидированы.
Пожар заметили многие жители Кенгарагса и окрестностей: из окон были видны высокие языки пламени и сильное задымление. Во время активного горения живущих поблизости людей призывали держать окна закрытыми. Хотя, по имеющейся информации, горевшие материалы не представляли опасности для здоровья, дым был плотным, а запах — резким и неприятным, сообщает "Degpunktā".
Предприятие CleanR Verso пояснило, что сейчас на территории продолжается уборка последствий пожара. При этом уже известно, что основные установки и техника огнем не повреждены. Председатель правления CleanR Verso Эрик Гусев рассказал, что тушение было оставлено профессионалам, однако сотрудники предприятия участвовали в ликвидации последствий.
О причинах пожара пока говорить рано. На вопрос о возможном поджоге Гусев отметил, что делать такие выводы преждевременно. Одной из версий считается наличие электроники в куче несортированных строительных отходов. Эту версию во вторник вечером также подтвердило Государственная служба окружающей среды.
Огонь охватил не только кучу отходов, но и стену ангара, передвижные модули и дробилку. Во время тушения пострадал один пожарный.