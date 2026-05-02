На Румбуле всю ночь тушили крупный пожар на предприятии по переработке строительного мусора
Ночной пожар на предприятии по переработке строительных отходов на Румбуле удалось локализовать менее чем за три часа, однако работы по тушению продолжаются. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, которое ощущалось в широкой округе, а местных жителей призвали держать окна закрытыми.
Пожар произошел в центре сортировки и переработки строительного мусора Nomales компании CleanR Verso на улице Бривниеку на Румбуле. Это подтвердил председатель правления компании Эрик Гусев.
В пятницу вечером около 22:00 Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в Стопиньскую волость, где горела куча отходов площадью 2000 кв. м, стена ангара площадью 200 кв. м, передвижные модули площадью 10 кв. м и дробилка строительного мусора.
Представители компании сообщили, что загорелись несортированные строительные отходы, но опасные отходы, по их словам, не горели, поскольку таких в Nomales нет. Тем не менее о ситуации была проинформирована Государственная служба окружающей среды.
Горение вызвало сильное задымление, которое было видно и ощущалось на большой территории. Поэтому местных жителей ночью призывали не открывать окна и соблюдать другие меры предосторожности.
Во время тушения пострадал один пожарный, его передали медикам Службы неотложной медицинской помощи. Компания ночью сообщала, что с ее стороны пострадавших не было.
Менее чем за три часа после вызова пожар повышенной опасности был локализован, однако тушение продолжается.
Председатель правления CleanR Verso Эрик Гусев утром в субботу сообщил, что огонь не затронул ни линии сортировки и переработки, ни технику.
«О причинах возгорания сейчас говорить еще рано, но наиболее частыми причинами таких случаев бывает электротехника, выброшенная в несортированные строительные отходы, которая может загореться», — отметил Гусев.
Заместитель председателя Ропажской краевой думы по вопросам безопасности, гражданской защиты, благосостояния и социальной политики Ренате Гремзе рассказала LETA, что на месте пожара дежурили и следили за ситуацией сотрудники муниципальной полиции. Она сама несколько часов осматривала место происшествия и ситуацию у ближайших домов.
По ее словам, в Nomales горели строительные материалы и измельченная древесина, поэтому дым не был едким, однако его можно было почувствовать на большой территории. Из-за этого самоуправление в соцсетях призывало жителей закрыть окна. Если бы ветер был сильнее, муниципальные полицейские индивидуально предупредили бы жителей ближайших домов, среди которых есть пожилые люди, но такой необходимости не возникло.
Гремзе также сообщила, что муниципальная полиция несколько раз составляла административные протоколы в отношении компании, а самоуправление информировало Государственную службу окружающей среды о беспорядке на месте хранения отходов, однако, по ее словам, реакции со стороны службы не последовало. Гремзе считает, что в подобных случаях Государственная служба окружающей среды должна действовать проактивно, чтобы предотвращать происшествия.
Она добавила, что тушение пожара осложняли трудности с забором воды.