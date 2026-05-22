Белла Хадид поразила Канны безупречным телом. Как ей удается сохранять такую форму?
79-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре, но супермодель Белла Хадид успевает абсолютно всё: и покорить публику, и насладиться редким перерывом между светскими выходами на юге Франции.
Белла остается главной звездой хроник Каннского фестиваля этого года, даже при условии, что к фильмам из конкурсной программы она не имеет никакого отношения. Папарацци застали 29-летнюю звезду подиумов на борту роскошной яхты, где она в очередной раз продемонстрировала просто умопомрачительную, точеную фигуру.
В чем секрет идеального тела Беллы Хадид?
Многие задаются вопросом, как топ-модели удается поддерживать такую безупречную форму. Секрет прост, но требует железной дисциплины: Белла — настоящая фанатка фитнеса. Чтобы ее тело оставалось идеальным, она тренируется ежедневно, сочетая самые разные виды активности: йогу и пилатес — для идеальной осанки и глубокой растяжки, силовые тренировки — для поддержания тонуса мышц и пресса, и даже бокс — интенсивное кардио, которое помогает Белле не только сжигать калории, но и выплескивать эмоции, развивая координацию.
В обычные дни она тренируется по два часа, а во время подготовки к крупным показам или съемкам время тренировок может увеличиваться до трех часов в день. Результат этой ежедневной пахоты в зале говорит сам за себя — Хадид выглядит безупречно с любого ракурса.
Поддержка Палестины и громкий фейк: за что критикуют модель
Белла Хадид, чей отец Мохамед имеет палестинские корни, известна своей жесткой политической позицией. На фестивале в Каннах она открыто демонстрирует солидарность со своей исторической родиной: то появляется в подвеске в виде «палестинского ключа» — символа памяти о беженцах 1948 года, то надевает платье, сшитое из традиционного платка-куфии.
Однако ее активизм в соцсетях нередко обходится ей дорого. Пресса вспомнила о громкой ошибке супермодели, когда она подверглась жесткому фактчекингу. Выражая поддержку сектору Газа и палестинцам, Белла опубликовала в своем блоге душераздирающие фотографии страдающих детей.
Но бдительные пользователи и сирийско-американские активисты тут же уличили звезду в дезинформации. Выяснилось, что Хадид использовала кадры 2013 года, сделанные в лагере Ярмук во время гражданской войны в Сирии, где дети пострадали от жестких действий режима Башара Асада. Модели быстро указали на то, что использовать трагедию сирийского народа ради совершенно иного политического контекста — абсолютно безответственно и неприемлемо для знаменитости с многомиллионной аудиторией.