Чемпионат мира по традиционному британскому виду спорта второй год подряд выиграл китаец
Чемпионом мира по снукеру в британском Шеффилде стал китаец Ву Ицзэ, который в финале в решающем фрейме обыграл англичанина Шона Мерфи. 22-летний Ву победил со счетом 18:17 и стал вторым самым молодым чемпионом в истории после легендарного шотландца Стивена Хендри.
Финал лучше начал Ву, выиграв первые три фрейма, после чего инициативу перехватил чемпион мира 2005 года Мерфи, выйдя вперед — 4:3. Затем китаец улучшил игру и вновь повел — 8:5 и 10:7, однако Мерфи выиграл пять фреймов подряд и вышел вперед — 12:10. В концовке третьей сессии Ву снова оказался сильнее, вернув лидерство — 13:12.
Заключительная сессия началась с победы Ву, но затем Мерфи выиграл два следующих фрейма и сравнял счет — 14:14. До конца матча ни одному из игроков не удалось оторваться более чем на один фрейм, и чемпион определился в решающем фрейме, где Ву сделал брейк в 85 очков, чего оказалось достаточно для победы.
Это лишь четвертый случай в истории, когда победитель чемпионата мира определялся в решающем фрейме — ранее это происходило в 1985, 1994 и 2002 годах.
В полуфинале Ву также победил в решающем фрейме, обыграв англичанина Марка Аллена со счетом 17:16, хотя тот вел 16:14 и не реализовал шансы в трех последних фреймах. Мерфи в полуфинале со счетом 17:15 обыграл четырехкратного чемпиона мира Джона Хиггинса.
Ву стал вторым китайским чемпионом мира подряд — в прошлом году титул завоевал Чжао Синьтун. Действующий на тот момент чемпион Чжао дошел до четвертьфинала, где уступил Мерфи со счетом 10:13.
Латвийский спортсмен Артемий Жижин, занимавший перед турниром 68-е место в мировом рейтинге, выбыл во втором раунде квалификации чемпионата мира.