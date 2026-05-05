От российских сетей - к европейской системе: Латвия выделяет почти 40 млн евро на новый этап энергобезопасности
Правительство поддержало выделение 36,47 млн евро на укрепление энергетической безопасности Латвии. Деньги направят на отказ от связей с российскими электросетями, синхронизацию с сетями ЕС и усиление критической инфраструктуры.
Как отмечает Министерство климата, целью правил является укрепление энергетической безопасности и независимости Латвии путем отказа от соединений электросетей с Россией и синхронизации с сетями Европейского союза (ЕС), обеспечения достаточной мощности интерконнекторов для повышения безопасности поставок и продолжения синхронизации с электросетями ЕС, а также решения вопросов энергетической независимости и обеспечения конкурентоспособных цен на энергию.
Поддержка предусмотрена для оператора системы распределения AО Sadales tīkls и оператора системы передачи AО Augstsprieguma tīkls.
Общее доступное финансирование составит 36,47 млн евро, в том числе финансирование Европейского фонда регионального развития - 31 млн евро, а софинансирование из госбюджета Латвии - 5,47 млн евро.
Проекты призваны укрепить безопасность, устойчивость и независимость системы энергоснабжения, а также предусматривают приобретение оборудования, необходимого для реагирования в кризисных ситуациях. Поддержка запланирована и для укрепления критической инфраструктуры - увеличения мощности двух подстанций и приобретения мобильных подстанций и генераторов.