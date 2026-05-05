Шоколад уже не 100 граммов, масло - не 200: как упаковки становятся меньше, а траты - больше

"Уменьшение упаковки - не новая тенденция для Латвии, она наблюдалась и ранее. Производителям это позволяет экономить и снизить издержки, а также не повышать цену продукта для потребителей, что особенно важно в условиях растущих цен на энергоресурсы. Также это позволяет предприятию в условиях жесткой конкуренции сохранять свои позиции на рынке и спрос на производимую продукцию. Однако конкуренты часто тоже следуют такой политике и уменьшают упаковку своих продуктов, что может вызвать массовое "сжатие" товаров", - говорит профессор факультета экономики и социальных наук Латвийского университета Сандра Екабсоне, отмечая, что покупатели не всегда замечают уменьшение объема товаров.