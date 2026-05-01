На ценниках в магазинах может исчезнуть часть привычной информации о продуктах

Главное предложение касается указания страны происхождения продуктов на ценниках. Сейчас эта информация должна быть заметно указана. Министерство предлагает оставить обязательное указание страны происхождения только в тех случаях, когда продукт произведен в Латвии. То есть если продукт латвийский, это по-прежнему нужно будет указывать на ценнике. Если продукт из другой страны, указывать страну происхождения на ценнике необязательно.