На ценниках в магазинах может исчезнуть часть привычной информации о продуктах
Министерство экономики предлагает изменить правила для магазинов, чтобы снизить административную нагрузку на торговцев и, как предполагается, помочь сдерживать цены на продукты.
Главное предложение касается указания страны происхождения продуктов на ценниках. Сейчас эта информация должна быть заметно указана. Министерство предлагает оставить обязательное указание страны происхождения только в тех случаях, когда продукт произведен в Латвии. То есть если продукт латвийский, это по-прежнему нужно будет указывать на ценнике. Если продукт из другой страны, указывать страну происхождения на ценнике необязательно.
В министерстве объясняют, что указание страны происхождения помогает покупателям видеть местные продукты и поддерживать латвийских производителей. Но, по мнению торговцев, нынешние требования создают слишком большую бюрократическую нагрузку для магазинов.
Еще одно предложение касается размера этой информации на ценнике. Сейчас страна происхождения должна занимать значительную часть ценника — 30% его высоты. Торговцы считают, что это слишком много: из-за этого сложнее нормально разместить название товара, цену, вес и другую важную информацию. Особенно сложно это делать на электронных ценниках.
Министерство предлагает отказаться от требования о 30% и оставить более простое правило: информация о стране происхождения должна быть не меньше трех миллиметров. При этом магазины смогут сами вписывать ее в общий дизайн ценника.
Второе важное предложение касается продуктов с истекшим сроком «Ieteicams līdz...» — то есть «рекомендуется употребить до...». Министерство предлагает разрешить продавать такие продукты в магазинах, если они остаются безопасными для употребления.
Важно: речь идет не о продуктах с маркировкой «употребить до…», где срок связан с безопасностью. Предложение касается именно товаров с минимальным сроком годности, после которого продукт может потерять часть вкусовых или качественных свойств, но не обязательно становится опасным.
По замыслу министерства, такие товары должны лежать отдельно, на специальной полке, а покупателям должно быть ясно указано, что срок «рекомендуется употребить до» уже истек. Предполагается, что такие продукты можно будет продавать дешевле.
Министерство считает, что это поможет сократить количество выбрасываемой еды и даст покупателям возможность покупать часть продуктов по более низким ценам. По оценке министерства, такое решение могло бы помочь участникам рынка не терять несколько миллионов евро в год из-за списания продуктов, которые еще пригодны к употреблению.
В министерстве также отмечают, что в ряде европейских стран товары после срока «рекомендуется употребить до» можно продавать, если они безопасны и четко промаркированы. В Латвии такие продукты сейчас можно жертвовать определенным получателям, но, по мнению министерства, этого недостаточно, чтобы пригодная еда не попадала в отходы.
План действий подготовлен Министерством экономики на фоне продолжительно высоких цен на продукты в магазинах. Документ планируется обсудить 7 мая на заседании государственных секретарей.