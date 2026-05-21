Три знака зодиака, которых ждет денежный прорыв в конце мая 2026

На этой неделе вам стоит стать гибче, Телец. Как земной знак, вы обладаете множеством сильных качеств, но гибкость не всегда входит в их число. Однако в четверг, когда астероид Церера перейдет в Близнецы, именно этому вам и предстоит научиться. Будьте открыты возможностям, которые появляются, и новым способам заработка. Это не значит, что нужно отказаться от своих планов, но важно не закрывать дверь перед путем, который действительно предназначен вам судьбой.