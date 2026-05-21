Баскетбольный клуб VEF Rīga объявил о начале масштабной перестройки своей деятельности
Баскетбольный клуб VEF Rīga объявил о том, что начинает масштабный процесс преобразований. Команда объявила о смене юридической формы, привлечении новых акционеров и переговорах с иностранным инвестором.
После сложного переходного сезона, в котором команде не удалось достичь поставленных спортивных целей, в клубе подчеркнули, что этот период стал дополнительным стимулом для перемен. Несмотря на 12 чемпионских титулов Латвии за 19 сезонов, в VEF Rīga считают, что для выхода на новый уровень развития необходимы серьезные изменения как в организационной, так и в финансовой модели.
«Делая все по-старому, только более энергично, добиться большего невозможно. А добиваться большего необходимо», — подчеркивает руководство клуба.
VEF Rīga станет компанией
Первым шагом станет преобразование VEF Rīga из общества в компанию. Изменение юридической формы должно создать предпосылки для развития клубного баскетбола в Латвии как отрасли, ориентированной на прибыль и способной привлекать не только пожертвования и рекламные доходы, но и инвестиции и капитал.
Первыми совладельцами клуба станут предприниматели Леонид Эстеркин — совладелец Rietumu Banka — и Константин Лебедев — совладелец дорожно-строительной компании CBF Ļ-KO. В клубе подчеркнули, что новые акционеры ранее не были связаны с баскетболом, что позволит привлечь в спорт новые ресурсы и компетенции.
Привлечение инвесторов
Уже в ближайшие недели планируется начать следующий этап привлечения потенциальных акционеров. Последние шесть месяцев клуб ведет переговоры с международным инвестором, имеющим значительный опыт в спортивной индустрии.
Возможное сотрудничество предусматривает долгосрочное финансирование, стратегическое партнерство для достижения амбициозных целей и развитие инфраструктуры, необходимой клубу.
Организационные изменения
Наряду с юридическими и финансовыми изменениями VEF Rīga намерен провести и серьезные организационные реформы, чтобы укрепить способность клуба выйти на новый уровень развития.
В клубе подчеркивают, что высокие результаты в профессиональном спорте являются важным условием для массового развития баскетбола, создания конкурентоспособной молодежной системы и долгосрочных успехов латвийского баскетбола. Если для достижения этих целей потребуется изменить прежний подход как внутри клуба, так и в латвийском баскетболе в целом, VEF Rīga готов пойти на такие шаги.