Эксперт: "Во многих странах продукты питания намного дороже, чем у нас, но у людей просто есть деньги, чтобы их купить"
Меморандум о снижении цен на продукты в Латвии помог усадить за один стол производителей, переработчиков и торговцев. Но, как признает эксперт Ингуна Гулбе, главный ценник для латвийских магазинов все равно пишется не в кабинетах министерств, а на мировом рынке.
Польза от подписанного в прошлом году меморандума о ценах на продукты была, однако одновременно ясно, что цены на полках магазинов в основном зависят от стоимости продовольствия на мировых рынках, а не от различных меморандумов. Об этом в интервью агентству LETA заявила руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики, ведущий исследователь Ингуна Гулбе.
«Больше всего цену, которую мы видим на полке магазина, определяет мировой уровень цен на продовольствие. Мы на это никак не влияем. Если в мире выросла цена на оливковое масло, она вырастет и в Латвии, и мы ничего не можем с этим сделать. Мы можем писать меморандумы, распоряжения, но все равно будет именно так», — отметила эксперт.
Отвечая на вопрос о том, каким за год было влияние меморандума, подписанного Министерством экономики и рядом организаций, связанных с производством и торговлей продуктами питания, Гулбе сказала, что смысл в нем был хотя бы потому, что за один стол «добровольно-принудительно» посадили все стороны пищевой цепочки — производителей, переработчиков и торговцев, хотя «они друг друга очень не любят». В результате удалось найти точки соприкосновения, изменение которых улучшило ситуацию для всех. Кроме того, на высоком уровне был поднят вопрос цен, конкуренции и того, что происходит как на стороне производителей, так и на стороне торговли.
«Все это было хорошо, но, как я уже сказала, меморандумом нельзя изменить уровень цен и нельзя устанавливать цены на продукты в магазине, потому что это совершенно другая система регулирования цен. Если мы начнем регулировать в одном месте, то эта цепочка, скорее всего, пойдет дальше ко всем. Тогда мы начнем регулировать зарплаты продавцов, зарплаты журналистов — все подряд. Мы не так давно уже жили в такой системе и поняли, что она нежизнеспособна. В некоторых странах такая система есть, где цены регулируются, но вряд ли мы хотим туда попасть», — сказала Гулбе.
Она также подчеркнула, что розничные торговцы не должны решать проблемы, которые не решили государственные политики.
«Я считаю, что основная задача Министерства экономики — развивать экономику, предпринимательство, чтобы у нас было много богатых предприятий, которые могут платить своим работникам высокие зарплаты, а они могли бы пойти в магазин и купить то, что хотят. Во многих странах продукты питания еще намного дороже, чем у нас, но у людей просто есть деньги, чтобы их купить. У нас их нет, и это наша проблема. Я не думаю, что задача торговцев — решать проблемы такого рода», — заявила Гулбе.
Она указала, что с точки зрения конкуренции было бы очень хорошо, если бы в Латвию пришла еще одна крупная сеть розничной торговли продуктами питания. Тогда у производителей появился бы еще один партнер для переговоров, у покупателей — больший выбор, и это повлияло бы на цены. Подобный эффект уже можно было наблюдать, когда на латвийский рынок пришел Lidl. В свою очередь, если Латвия увлечется различными регулированиями и штрафами, маловероятно, что и без того небольшой латвийский рынок заинтересует еще какого-либо коммерсанта.
Как уже сообщалось, в мае 2025 года был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Его подписали министр экономики, Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания, Латвийская торгово-промышленная палата, Центральный союз молочников Латвии, Федерация продовольственных предприятий Латвии, Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, общество Zemnieku saeima и другие партнеры. Меморандум предусматривает введение продуктовой корзины низких цен, запуск инструмента сравнения цен, а также продвижение доли товаров местного происхождения в магазинах.
Меморандум предусматривает, что в продуктовую корзину низких цен должен входить как минимум один товар из каждой из десяти основных категорий продуктов. Эти категории включают хлеб, молоко, сыр, творог, сливочное масло, сметану, йогурт, пахту, свежие овощи и фрукты, свинину, мясо птицы, говядину и телятину, баранину и козлятину, свежую рыбу, яйца, муку и другие зерновые продукты, а также растительные масла.
В то же время Центр защиты прав потребителей, проводя мониторинг выполнения меморандума о ценах на продукты и состава корзины низких цен, в феврале этого года пришел к выводу, что в Латвии в продуктовых корзинах низких цен часто отсутствует часть категорий товаров, предусмотренных меморандумом.
Сейчас меморандум планируется пересмотреть и расширить ассортимент товаров, входящих в корзину низких цен, договориться о честном переносе снижения ставки налога на добавленную стоимость на конечную цену, а также оценить возможности популяризации местной продукции.