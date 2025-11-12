Министр удручен: меморандум по снижению цен на продукты почему-то не работает
Министр финансов Арвил Ашераденс признал, что меморандум о снижении цен на продукты питания не дал ожидаемого эффекта. Продовольственная инфляция остается острой проблемой, особенно для жителей с низкими доходами.
Заключенный меморандум по снижению цен на продукты питания на самом деле не работает, заявил в среду в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр финансов Арвил Ашераденс. При этом Ашераденс добавил, что рост цен на продовольствие является проблемой не только в Латвии, но и во всей Европейской экономической зоне.
"Продовольственная инфляция - очень и очень неприятная проблема", - сказал министр финансов, отметив, что рост цен на продукты питания ощущают все жители, но больше всего - жители с низкими доходами.
Как сообщалось, 27 мая 2025 года министр экономики Виктор Валайнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, председатель Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, председатель Латвийского центрального союза молокопереработчиков Янис Шолкс подписали меморандум о снижении цен на продукты питания.
Меморандумом предусмотрено введение продуктовой корзины с низкими ценами, инструмента сравнения цен и продвижение в магазинах продуктов местного производства.