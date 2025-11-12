Министр удручен: меморандум по снижению цен на продукты почему-то не работает

Заключенный меморандум по снижению цен на продукты питания на самом деле не работает, заявил в среду в интервью передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр финансов Арвил Ашераденс. При этом Ашераденс добавил, что рост цен на продовольствие является проблемой не только в Латвии, но и во всей Европейской экономической зоне.