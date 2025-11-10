Меморандум работает: местные продукты заняли половину корзин низких цен

С момента введения корзин в конце июня этого года средний показатель не опускался ниже 43%, хотя доля местных продуктов в разных сетях различна. У двух сетей средние показатели за 19 недель составляют 58% и 56% соответственно, а у трех других - от 44% до 49%. Доступность продуктов из корзины низких цен составляет 91%, поскольку торговцы не всегда могут закупать их в достаточном количестве, чтобы удовлетворить весь спрос.