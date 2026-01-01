Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 1 января
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодняшний день лучше всего провести с детьми, причем не обязательно со своими. Они, в отличие от взрослых, смогут по достоинству оценить ваши усилия по придумыванию всевозможных развлечений, и весело будет не только им, но и вам.
Телец
Сегодня у вас не будет ни склонности к компромиссам, ни времени на сожаления. День в связи с этими обстоятельствами не может не быть удачным.
Близнецы
Зачем задавать вопрос, если ответ и так известен? Сегодня вам не потребуются чужие советы и посторонняя помощь. Постарайтесь только, отказаться от них более-менее вежливо.
Рак
События сегодня будут очень мало зависеть от вашего желания. Под них (то бишь, под события) лучше подстроиться, чем полностью их игнорировать, или, хуже того, пытаться против них восставать.
Лев
Сегодня вам стоит вспомнить о существовании слова "нет". Пригодится.
Дева
Сегодня чрезвычайно удачными должны оказаться те дела, которые будут связаны с финансовыми вопросами. Вы даже можете взять на себя решение чужих проблем, правда, со всей возможной осторожностью.
Весы
Время пожинать результаты посеянного ранее, так что не забудьте привести в порядок уборочный комбайн. В то же время не забывайте, что работа - не хищный зверь, именуемый волком, посему никуда от вас не денется.
Скорпион
Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни, и лишь потом начинайте действовать. Если не можете разобраться сейчас - лучше подождать до завтра.
Стрелец
Вы слишком деятельны, чтобы не раздражать окружающих, однако, это не ваша проблема. Не обращайте на них внимания.
Козерог
Оставьте речи тем, чей голос сильнее вашего. Пусть надрывают связки. Кто хочет вас услышать, тот разберет и шепот.
Водолей
Сегодня не стоит начинать ничего нового. Потенциально взрывчатая ситуация сохранится до завтрашнего дня. Нынче вы можете только доводить до полного совершенства то, что сделали ранее.
Рыбы
Самореклама сегодня может завести вас довольно далеко. Будьте осмотрительны, ведь вам могут впоследствии напомнить ваши слова и вежливо попросить просоответствовать.