Латвийским потребителям рассказали, когда в магазинах начнут дорожать продукты из-за войны в Иране
Возможное влияние конфликта на Ближнем Востоке на цены на продукты в Латвии в настоящее время больше связано с будущими рисками, а не с реальностью. Как отмечают эксперты, изменения цен на полках магазинов пока существенно не ощущаются, поскольку цепочки поставок продуктов питания основаны на долгосрочных контрактах, и эффект может проявиться с задержкой в несколько месяцев.
«Сейчас мы не наблюдаем резких изменений цен на продукты на полках магазинов. Рынок работает по инерции — контракты, запасы и конкуренция помогают сглаживать краткосрочные колебания. Однако если стоимость энергоресурсов и логистики будет оставаться высокой в более длительный период, ценовое давление может постепенно усилиться»? - комментирует ситуацию председатель правления «Союза торговцев Латвии» Раймондс Окманис.
В то же время он отмечает, что влияние конфликта не является линейным — оно проявляется через несколько каналов: рост цен на топливо, перебои с поставками удобрений и увеличение стоимости сырья, что влияет на всю цепочку производства продуктов питания. Это означает, что возможное подорожание может быть постепенным и различаться по группам товаров.
По мнению Окманиса, имеет значение и поведение потребителей.
«Не менее важна, чем реальные издержки, реакция покупателей. Если в обществе формируется ощущение, что цены резко вырастут, люди начинают менять свои покупательские привычки — чаще выбирают товары по акциям, более дешевые продукты или даже создают запасы. Это само по себе может создать дополнительное давление на цены».
Подобная ситуация в Латвии уже наблюдалась в предыдущие кризисные периоды, когда именно ажиотаж и колебания спроса усиливали динамику цен. Эксперты также предупреждают, что необоснованная скупка товаров может создать искусственный дефицит и способствовать росту цен.
В целом, по оценке «Союза торговцев Латвии», текущую ситуацию скорее можно охарактеризовать как период неопределенности, в котором потенциальные риски выше, чем непосредственное влияние. Если конфликт затянется и цены на топливо останутся высокими, рост цен на продукты может стать более заметным во второй половине года. Однако на данный момент большее влияние на потребительскую корзину может оказывать именно психологическое настроение людей, а не фактические изменения цен.
