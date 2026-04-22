Экономисты рассказали, в каком случае жителям Латвии придется сильно затянуть пояса из-за войны в Иране
Конфликт в Иране — это не только вопрос внешней политики, его продолжительность может напрямую повлиять и на экономику Латвии и еврозоны. Чем дольше сохраняется напряженность на Ближнем Востоке, тем сильнее давление на цены на энергоносители, инфляцию, покупательную способность населения и экономический рост. Расчеты банка Citadele показывают, что если кратковременная эскалация вызовет лишь умеренные потрясения, то при длительном конфликте последствия могут стать ощутимыми как для бизнеса, так и для домохозяйств.
Трехмесячный конфликт
Расчеты банка Citadele показывают, что краткосрочная, то есть трехмесячная эскалация конфликта в Иране окажет ограниченное влияние на экономику Латвии и еврозоны. В этом случае тенденции экономического роста существенно не изменятся. В Латвии рост ВВП может составить 1,5%, а в еврозоне — 0,7%. Следует учитывать, что экономические циклы реагируют медленно, то есть ВВП реагирует на шоки цен на энергию с временным лагом. Например, индикаторы делового цикла показывают, что в большинстве стран еврозоны экономическая активность по-прежнему остается стабильной, а существенная реакция на рост цен на энергию проявляется только в случае его длительного сохранения.
Тем временем инфляция будет расти умеренно, главным образом из-за колебаний цен на энергоносители. В Латвии инфляция может достичь 5,1%, а в еврозоне — 3,2%.
Шестимесячный конфликт
Если конфликт в Иране затянется до 6 месяцев, его влияние станет более выраженным. В Латвии рост ВВП снизится до 1,0%, поскольку неопределенность будет сдерживать инвестиции и потребление. Инфляция вырастет до 7,8%, так как влияние цен на энергию будет все больше распространяться на другие категории цен.
Хотя рост зарплат (5,8%) все еще будет поддерживать доходы, он уже станет ниже инфляции, поэтому покупательная способность населения в целом снизится. Безработица может вырасти до 6,8%. В еврозоне рост замедлится до 0,4%, а инфляция увеличится до 4,5%.
Девятимесячный конфликт
Если конфликт продлится 9 месяцев, экономическое воздействие станет еще более заметным. В Латвии рост ВВП снизится до 0,5%, а инфляция вырастет до 10,6%. В таких условиях рост зарплат (5,5%) уже не сможет компенсировать рост цен, и реальные доходы населения сократятся.
Уровень безработицы вырастет до 6,9%, что будет свидетельствовать об ослаблении рынка труда. В еврозоне экономика практически остановится, а инфляция достигнет 5,8%, создавая риск стагфляции.
Двенадцатимесячный конфликт
Если же конфликт затянется до 12 месяцев, в экономике проявятся уже более структурные последствия. В Латвии рост ВВП может снизиться до 0%, а в еврозоне экономика перейдет в рецессию (–0,4%). В Латвии инфляция вырастет до 13,4%, а в еврозоне — до 7,1%. Рост зарплат в Латвии продолжит замедляться до 5,1%, тогда как безработица увеличится до 7,1%. В таком сценарии покупательная способность населения существенно сократится.
В целом расчеты банка Citadele показывают, что ключевым фактором, определяющим влияние на экономику, является продолжительность конфликта. Если конфликт будет кратковременным, экономика Латвии и еврозоны сохранит стабильность. В случае же длительной напряженности инфляция будет постепенно расти, а экономический рост замедляться, все сильнее влияя на благосостояние населения.
