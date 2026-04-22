Экономисты рассказали, в каком случае жителям Латвии придется сильно затянуть пояса из-за войны в Иране

Расчеты банка Citadele показывают, что краткосрочная, то есть трехмесячная эскалация конфликта в Иране окажет ограниченное влияние на экономику Латвии и еврозоны. В этом случае тенденции экономического роста существенно не изменятся. В Латвии рост ВВП может составить 1,5%, а в еврозоне — 0,7%. Следует учитывать, что экономические циклы реагируют медленно, то есть ВВП реагирует на шоки цен на энергию с временным лагом. Например, индикаторы делового цикла показывают, что в большинстве стран еврозоны экономическая активность по-прежнему остается стабильной, а существенная реакция на рост цен на энергию проявляется только в случае его длительного сохранения.