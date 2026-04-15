Населению объяснили, что на самом деле Латвия не самая бедная в ЕС, а одна из самых богатых стран мира
В начале апреля в ряде СМИ прошло сообщение, что «Латвия официально признана одной из самых бедных стран Европейского союза». Ведущие экономисты Латвии разъяснили Jauns.lv, какова реальная ситуация.
В конце марта Евростат опубликовал предварительные оценки по паритету покупательной способности и ВВП стран ЕС на 2025 год. В этой оценке Латвия оказалась на третьем месте с конца по ВВП на душу населения, в результате чего отдельные СМИ заявили, что «Латвия официально признана одной из самых бедных стран ЕС». Однако ведущие экономисты Латвии подчеркивают в комментарии Jauns.lv, что такая интерпретация данных неточна.
Не самый главный показатель
Главный экономист Swedbank Latvija Лива Зоргенфрея пояснила Jauns.lv, что ВВП на душу населения по паритету покупательной способности рассчитывается, исходя из общего объема произведенной за год добавленной стоимости, то есть ВВП, который одновременно отражает и все заработанное в экономике за год. Затем, чтобы показатель можно было сравнивать между странами, этот объем ВВП делят на число жителей. Поскольку в разных странах на одну и ту же сумму денег можно купить очень разные наборы товаров и услуг, рассчитанный ВВП на душу населения затем пересчитывают к единому уровню цен.
Зоргенфрея подчеркивает, что этот показатель ничего не говорит о неравенстве в экономике, о накопленном богатстве, поскольку измеряется только то, что было получено в течение одного года, а также игнорируются важные аспекты качества жизни — качество системы здравоохранения и образования, качество других государственных услуг, безопасность, занятость, баланс между работой и личной жизнью и так далее.
«Один показатель в экономике не может рассказать всю историю», — подчеркивает экономист.
Не та бедность
Главный экономист банка Luminor Петерис Страутиньш отметил Jauns.lv, что «относительный ВВП на душу населения, безусловно, является частью контекста проблемы бедности, однако его точно не следует называть показателем бедности, потому что он лишь очень косвенно связан с таким индикатором, как доля бедных людей в обществе».
«Евростат предлагает прямые измерения того, какая доля жителей живет в условиях глубокой бедности (deep material and social deprivation). Среди работающих в 2024 году в Латвии таких людей было 7,1%, тогда как в среднем по ЕС — 8,2%. Главный фактор в этом случае заключается в том, что очень большой части жителей Латвии принадлежит собственное жилье».
«Также нельзя ставить знак равенства между такими показателями, как ВВП на душу населения и сравнительные доходы домохозяйств. Согласно данным статистических служб стран Балтии, располагаемые доходы домохозяйств на душу населения в 2024 году в Латвии и Литве были почти одинаковыми. Разницу в ВВП на душу населения между двумя странами в значительной степени формирует в целом гораздо более сильный предпринимательский сектор соседней страны».
Это не открытие
«Это факт, что в Латвии ВВП на душу населения как в денежном выражении, так и по паритету покупательной способности все время был одним из самых низких с тех пор, как мы стали государством — членом ЕС. В этом смысле ничего существенно не изменилось. Все это время мы перемещались на несколько позиций вверх и вниз в нижней части списка», — говорит Петерис Страутиньш.
Зоргенфрея также подчеркивает, что ВВП Латвии на душу населения по паритету покупательной способности исторически находился среди самых низких в Европейском союзе, и назвать это «большим открытием» нельзя.
Страутиньш подчеркивает, что после вступления в ЕС уровень благосостояния в Латвии рос очень быстро. «По сравнению с 2003 годом, то есть последним годом перед вступлением в ЕС, наш ВВП на душу населения в реальном выражении вырос на 108%, другими словами, более чем удвоился», — отмечает Страутиньш.
По его мнению, наше место по этому показателю изменилось не сильно, потому что и в других странах ЕС, находящихся в нижней части списка, уровень благосостояния также быстро рос — в Литве ВВП на душу населения за это время вырос на 140%, в Болгарии — на 133%, в Румынии — на 132%, в Польше — на 130%.
«По темпам развития за это время мы были на пятом месте в Европе», — подчеркивает Страутиньш.
«Когда в 2004 году мы вступили в ЕС, наш ВВП на душу населения составлял 45% от среднего по ЕС. А в 2021 году он достиг 71% от среднего по ЕС».
Латвия входит в первую треть самых богатых стран мира
«Если бы мы сравнивали себя со всеми странами мира, то находились бы в трети самых богатых стран», — указывает Зоргенфрея.
«Мы являемся частью “клуба” богатых стран мира, но в этом “клубе” мы одни из менее богатых. Стоит ли из-за этого ужасаться? Я так не думаю. Можем ли мы жить лучше? Безусловно, должны!» — подчеркивает экономист.
Страутиньш также подчеркивает, что в мировом масштабе Латвию точно нельзя считать бедной страной. «Международный валютный фонд считает, что сейчас, в 2026 году, наш ВВП по паритету покупательной способности на 80% выше среднемирового», — подчеркивает экономист, указывая, что по этому показателю Латвия занимает 51-е место среди 190 стран мира.
