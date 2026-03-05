В Латвии обнаружили огромный разрыв между доходами богатых и бедных жителей
Как сообщает банк Citadele, неравенство доходов в Латвии и Литве остается одним из самых высоких в Европейском союзе, а в Эстонии оно также сохраняется выше среднего уровня ЕС. Это уже не только вопрос социальной справедливости. Все больше это связано с устойчивостью и конкурентоспособностью наших экономик в ближайшие годы.
Структурный разрыв
Согласно исследованию Eurostat об условиях жизни в Европе, опубликованному в прошлом году, Литва и Латвия по-прежнему входят в число стран Европейского союза (ЕС) с самым высоким уровнем неравенства доходов. Ситуация в Эстонии несколько лучше — ее от среднего показателя ЕС отделяет всего один процентный пункт, однако это не означает, что данный вопрос можно игнорировать. Средний коэффициент Джини в ЕС в 2024 году составил 29,4, тогда как в Эстонии — 30,8, в Латвии — 34,2, а в Литве — 35,3. Более высокий уровень неравенства среди стран ЕС зафиксирован только в Болгарии.
Эти цифры — не просто статистика. Они отражают структурный разрыв, который в последние годы не сократился, несмотря на позитивные тенденции экономического роста, увеличение заработных плат и рост покупательной способности. На неравенство влияют не только глобальные тенденции и технологические изменения, но и решения внутренней политики. Это поднимает важный вопрос: насколько широко распределяются выгоды экономического роста в обществах стран Балтии или же они концентрируются в более узком сегменте общества?
Что на самом деле означают эти показатели?
Неравенство в рыночной экономике неизбежно и существовало всегда. Вопрос заключается в его масштабе и влиянии на экономическую динамику. Если рост доходов концентрируется в более высокооплачиваемых отраслях и среди владельцев капитала, тогда как группы с более низкими доходами отстают, экономический рост для значительной части общества фактически означает ухудшение уровня жизни.
В Латвии этот разрыв наглядно демонстрируют различия в доходах домохозяйств — в 2024 году доход на одного члена домохозяйства в наиболее обеспеченных домохозяйствах в среднем составлял 2084 евро в месяц, тогда как в наименее обеспеченных — 317 евро. Это означает, что располагаемые доходы наиболее обеспеченных домохозяйств почти в семь раз выше, что создает существенно разные возможности в повседневном выборе — в качестве жилья, доступности медицинской помощи, образовании и формировании накоплений.
Высокий риск бедности
Новейшие данные о доле жителей стран ЕС, подверженных риску бедности или социальной изоляции, в 2024 году подтверждают, что это значительная социально-экономическая проблема во всех странах Балтии. Наибольшая доля населения, подверженного риску бедности или социальной изоляции, зафиксирована в Литве — 25,8 %, за ней следует Латвия с 24,7 %, тогда как в Эстонии этот показатель ниже — 21,8 %. Средний показатель ЕС составляет 21,0 %, что означает, что все три страны Балтии превышают этот уровень и входят в число десяти стран ЕС с самым высоким риском бедности или социальной изоляции. Хотя ситуация не столь тяжелая, как в Болгарии, где зафиксирован самый высокий показатель в ЕС — 30,3 %, наибольшие вызовы в странах Балтии по-прежнему сохраняются в Литве и Латвии.
Ситуацию дополнительно осложняет выраженное региональное неравенство, особенно между столицами, крупными городами и периферией. В Латвии в 2024 году было установлено, что риску бедности подвергались 22,0 % жителей, однако в Латгале этот показатель достигал 35,8 %, тогда как в Рижском регионе — 15,6 %.
Самые несчастные - пенсионеры
Похожий разрыв между центром и периферией наблюдается и в Литве, где общий риск бедности составлял 21,5 %, однако в сельских территориях он достигал 29,4 % по сравнению с 14,5 % в пяти крупнейших городах страны. При этом, в отличие от других стран Балтии, экономику Литвы характеризует более разнообразная отраслевая структура, и развитие не сосредоточено только в столичном регионе. В Эстонии общий риск бедности ниже — 19,4 %, однако региональные различия значительны: от 33 % в уезде Ида-Виру до примерно 15–17 % в нескольких других регионах. Это показывает, что во всех трех странах место проживания по-прежнему существенно влияет на уровень доходов и социальное обеспечение.
Наиболее уязвимыми группами во всех странах Балтии являются пожилые люди, люди с инвалидностью, домохозяйства из одного человека и многодетные семьи. Особенно высокий риск бедности наблюдается у пожилых людей, которые живут одни — их доходы часто отстают от общего роста заработных плат, и они особенно уязвимы перед ростом цен на продукты питания, медикаменты и коммунальные услуги. Существенные риски сохраняются и для домохозяйств с низкими доходами в регионах, где возможности рынка труда ограничены и альтернативных источников дохода практически нет.
