В Латвии обнаружили огромный разрыв между доходами богатых и бедных жителей

Новейшие данные о доле жителей стран ЕС, подверженных риску бедности или социальной изоляции, в 2024 году подтверждают, что это значительная социально-экономическая проблема во всех странах Балтии. Наибольшая доля населения, подверженного риску бедности или социальной изоляции, зафиксирована в Литве — 25,8 %, за ней следует Латвия с 24,7 %, тогда как в Эстонии этот показатель ниже — 21,8 %. Средний показатель ЕС составляет 21,0 %, что означает, что все три страны Балтии превышают этот уровень и входят в число десяти стран ЕС с самым высоким риском бедности или социальной изоляции. Хотя ситуация не столь тяжелая, как в Болгарии, где зафиксирован самый высокий показатель в ЕС — 30,3 %, наибольшие вызовы в странах Балтии по-прежнему сохраняются в Литве и Латвии.