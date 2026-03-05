Шокирующее убийство на заснеженной дороге под Тукумсом: женщина остановилась, чтобы подвезти 15-летнего подростка

Лайма Приедите с детства была человеком, на которого можно было положиться – порядочная, спортивная и всегда готовая помочь другим. Когда возле Лиепайского шоссе сгорел дом, где жили пятеро детей, она была одной из первых, кто откликнулся на помощь, привезя семье одежду и одеяла. Лайма активно занималась спортом – каталась на коньках, ходила на лыжах, танцевала народные танцы. В профессиональной сфере она была одним из людей в Латвии, которые лучше всего разбирались в маркетинге в сфере рекламы. Хотя у Лаймы были серьезные карьерные амбиции, она отказалась от предложений работы за границей, потому что хотела остаться в Латвии.