Шокирующее убийство на заснеженной дороге под Тукумсом: женщина остановилась, чтобы подвезти 15-летнего подростка
В полночь февраля 2005 года сильная метель укрывала дорогу между Тукумсом и Занте. Темной зимней ночью к своему сельскому дому в волости Занте на служебном автомобиле ехала Лайма Приедите – одна из самых сильных профессионалов того времени в сфере маркетинга в Латвии. Туда уже приехал ее друг Ольгерт. На следующий день пара собиралась сообщить близким о помолвке и рассказать, что летом планирует свадьбу. Однако женщина до дома так и не доехала, сообщает передача "Реконструкция преступления".
Лайма Приедите с детства была человеком, на которого можно было положиться – порядочная, спортивная и всегда готовая помочь другим. Когда возле Лиепайского шоссе сгорел дом, где жили пятеро детей, она была одной из первых, кто откликнулся на помощь, привезя семье одежду и одеяла. Лайма активно занималась спортом – каталась на коньках, ходила на лыжах, танцевала народные танцы. В профессиональной сфере она была одним из людей в Латвии, которые лучше всего разбирались в маркетинге в сфере рекламы. Хотя у Лаймы были серьезные карьерные амбиции, она отказалась от предложений работы за границей, потому что хотела остаться в Латвии.
11 февраля 2005 года около половины первого ночи жених Лаймы Ольгерт попытался ей позвонить, однако телефон был выключен. Позднее он рассказывал, что подумал – возможно, автомобиль женщины занесло снегом, – поэтому отправился ей навстречу по дороге Занте-Тукумс. Незадолго до двух часов ночи Ольгерт нашел Лайму лежащей на дороге в крови. Женщина получила 23 ножевых ранения, из которых три были смертельными.
В ходе расследования было установлено, что тем вечером Лайма навещала подругу в Тукумсе и около полуночи отправилась домой в волость Занте. У поселка Гренчи она остановилась, чтобы взять в свою машину попутчика. Полиция допустила, что убийца напал на женщину уже в автомобиле – на это указывали следы крови на руле. Лайма попыталась бежать и бросилась по дороге в сторону ближайших домов, однако преступник ее догнал и зарезал. После этого он забрал мобильный телефон женщины, кошелек и ключи от автомобиля.
Первоначальное заключение судебно-медицинских экспертов указывало, что убийство совершено небольшим ножом и нападавший, вероятно, не является профессиональным преступником. Полиция в качестве возможного мотива выдвинула ограбление. В воскресенье вечером полиция получила сообщение от фермера из волости Земите, который заметил в канаве похищенный автомобиль. Выяснилось, что убийца съехал на нем в канаву и, не сумев вытащить машину, покинул место происшествия.
Трагедия потрясла жителей волости Занте. Тогдашняя руководительница волости сказала журналистам, что такая беда могла случиться с кем угодно. Местные жители предполагали, что убийца, возможно, не местный. Однако через несколько дней общество ждал неожиданный поворот – убийцей оказался 15-летний подросток.
Один из следователей по делу позже признал, что первоначально полиция рассматривала разные версии – не появился ли в округе какой-то ранее судимый преступник или же убийство может быть связано с деловым конфликтом. Однако таких признаков не было.
Один из полицейских упомянул подростка Павла, который жил в этой местности и уже ранее попадал в поле зрения полиции. Сначала эта версия казалась маловероятной – речь шла о подростке. Однако, проверяя факты, следователи постепенно начали складывать фрагменты доказательств.
15-летний Павел был задержан 18 февраля 2005 года. Он жил недалеко от места преступления и ранее уже попадал в поле зрения полиции. Тукумский районный суд в качестве меры пресечения избрал для него двухмесячное содержание под стражей.
В ходе расследования было установлено, что убийство было совершено с целью ограбления – подросток убил женщину, чтобы получить деньги, телефон и автомобиль. Автомобиль он оставил после того, как тот застрял в снегу.
В суде обвиняемый утверждал, что не помнит произошедшего, однако суд счел доказательства достаточными. Школа, где он учился, в свое время дала подростку жесткую характеристику, хотя мать описывала его иначе. Известно, что юноша попал в поле зрения полиции уже в 2003 году.
Земгальский окружной суд в Елгаве признал Павла виновным в убийстве и разбое, приговорив его к 15 годам лишения свободы.
О том, отбыл ли осужденный весь срок, публично доступная информация скудна. Если наказание было отбыто полностью, он мог выйти из тюрьмы в 2019 году. В том же году в публичных регистрах видна запись о человеке с тем же именем, фамилией и годом рождения, который умер, однако официального подтверждения, что это один и тот же человек, нет.