KNAB: уже скоро в Латвии начнется официальный период предвыборной агитации
В Латвии на следующей неделе, 6 июня, начнется официальный период предвыборной агитации перед предстоящими осенью выборами в 15-й Сейм, сообщили в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Предвыборный период продлится до дня выборов 3 октября.

При участии в выборах во всех пяти избирательных округах размер предвыборных расходов для одной партии или объединения партий в предвыборный период составляет до 1 039 582 евро.

Лица, не связанные с политическими партиями и их объединениями, могут использовать на предвыборную агитацию до 11 700 евро.

KNAB в соответствии со своей компетенцией будет следить за соблюдением ограничений и запретов во время предвыборной агитации - лимитами предвыборных расходов, использованием административных ресурсов, скрытой агитацией в интернете, общественных местах и печатных изданиях.

