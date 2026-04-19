Сальмонелла, листерии и пестициды: жителям Латвии объяснили, что скрывается за отзывом продуктов

Сообщения о загрязнении продуктов обычно появляются с задержкой, так как на получение результатов анализов требуется время. Если продукт уже съеден, но был хорошо термически обработан, риск ниже: сальмонелла погибает при температуре 70 градусов. Если у здорового взрослого только легкие боли в животе, обычно достаточно наблюдения или консультации с семейным врачом. Но при сильной боли и высокой температуре нужно обращаться за медицинской помощью.