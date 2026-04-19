Сальмонелла, листерии и пестициды: жителям Латвии объяснили, что скрывается за отзывом продуктов
Продовольно-ветеринарная служба (ПВС) Латвии и торговые сети время от времени изымают из продажи продукты, в которых обнаружено загрязнение. Передача Латвийского телевидения «4. studija» выясняла, насколько такие продукты опасны для здоровья.
Обычно выделяют три основных вида загрязнения: микробиологическое — бактерии и вирусы, химическое — например, остатки пестицидов, и физическое — посторонние предметы в пище, сообщает LSM.lv.
В прошлом году в рамках различных программ контроля ПВС отобрала более 5000 образцов продуктов. Несоответствующими признали 374 из них, или 7,4%. В 27 из 309 проверенных образцов была обнаружена сальмонелла, в 13 из 119 образцов — листерии. В программе контроля остатков пестицидов несоответствующими оказались 13 из 385 образцов.
Как пояснила глава отдела надзора за распространением продовольствия ПВС Винета Гринберга, наибольший риск представляют сырое мясо, рыба и яйца.
Директор института Bior Ольга Валциня отметила, что опасность зависит не только от вида бактерии, но и от того, кто употребил продукт. Для здорового взрослого последствия могут быть легкими, а для беременных, пожилых людей и маленьких детей — гораздо более серьезными.
Сообщения о загрязнении продуктов обычно появляются с задержкой, так как на получение результатов анализов требуется время. Если продукт уже съеден, но был хорошо термически обработан, риск ниже: сальмонелла погибает при температуре 70 градусов. Если у здорового взрослого только легкие боли в животе, обычно достаточно наблюдения или консультации с семейным врачом. Но при сильной боли и высокой температуре нужно обращаться за медицинской помощью.
Специалисты также напоминают о правилах гигиены: мясо и овощи нужно разделывать на разных досках, мыть руки и поверхности, правильно хранить продукты. Фрукты, овощи и лесные дары мыть нужно, а сырое мясо — нет, так как вода может разнести бактерии по кухонным поверхностям.
Следить за информацией о загрязненных продуктах можно на сайте ПВС, а также на сайтах некоторых торговых сетей.