Неприятное наблюдение: похоже на то, что из стран Балтии начинает уходить западный бизнес
Прозвучавшая в конце марта новость об уходе немецкого автопромышленного гиганта Aumovia с литовского рынка привлекла внимание. Является ли это отдельным случаем или сигналом более масштабных изменений в инвестиционной среде Балтии? На эту тему размышляют эксперты Citadele.
Стабильность становится приоритетом
"В наше время на решения иностранных инвесторов влияет все больше факторов — начиная от рынка труда и заканчивая геополитической, экономической и налоговой стабильностью. Хотя экономика стран Балтии в последнее время остается сравнительно устойчивой и выделяется на фоне более медленного роста еврозоны, инвесторы оценивают регион в более широком контексте — в привязке к экономическому циклу всей Европы", - указывают эксперты банка.
Они отмечают, что в этом контексте существенное влияние оказывает и геополитическая ситуация, в том числе военные конфликты, которые способствуют колебаниям цен на энергоресурсы. В результате инфляция, особенно в сегменте топлива, в этом году может оставаться на высоком уровне, усиливая неопределенность и влияя на ожидания инвесторов.
Международные данные показывают, что настроения иностранных инвесторов остаются осторожными. Согласно опросу инвесторов, проведенному fDi Intelligence группы Financial Times, 72% респондентов назвали геополитическую нестабильность главным риском для прямых иностранных инвестиций в 2026 году, тогда как 41% указали на экономическую и финансовую неопределенность как второй по значимости фактор.
Это означает, что для инвесторов все более важными становятся стабильность и безопасность, тогда как изменения торговой политики, геополитическая напряженность и колебания финансовых рынков занимают существенное место в принятии инвестиционных решений.
Привлечение новых инвесторов становится все сложнее
Данные Банка Литвы показывают, что динамика прямых иностранных инвестиций в Литве на первый взгляд остается сильной. В третьем квартале 2025 года фактические притоки инвестиций превысили максимум, зафиксированный в конце пандемии COVID-19, а уровень накопленных инвестиций остается высоким.
Однако более детальный анализ выявляет важные нюансы. Основной капитал, который наиболее точно отражает приход новых инвесторов, в последнее время сокращается. Расчеты показывают, что в третьем квартале 2025 года иностранные инвестиции в основной капитал снизились до самого низкого уровня с начала 2022 года, а с конца 2024 года наблюдается устойчивая тенденция их снижения — они сократились почти в 3,5 раза.
В Латвии инвестиционная среда в 2025 году также оставалась осторожной. Данные CEIC подтверждают, что после снижения в 2024 году общий объем инвестиций в основной капитал стабилизировался, однако его доля в экономике по-прежнему ниже, чем до вторжения России в Украину.
В Эстонии в третьем квартале 2025 года баланс основного капитала даже опустился в отрицательную зону. Чистый отток показывает, что инвесторы чаще сокращали долю капитала, чем осуществляли новые вложения.
"Инвесторы сохраняют присутствие в Балтийском регионе, однако привлечение новых проектов становится все более сложным и неравномерным. На это могут влиять рост затрат на рабочую силу, изменения в налоговой политике, геополитическая среда и слабый экономический цикл еврозоны, ограничивающий инвестиционную активность по всей Европе", - полагает Citadele.
Как удержать?
"Страны Балтии сохраняют конкурентоспособность, однако конкуренция за иностранные инвестиции явно усиливается. Инвесторы все тщательнее оценивают риски, и решения определяются все более широким кругом факторов — от геополитики до рынка труда и регуляторной среды", - отмечают эксперты банка.
"Поэтому ключевым становится не только привлечение инвестиций, но и их удержание. В этом контексте решение Aumovia покинуть Литву служит важным напоминанием. Уход одного проекта сам по себе еще не означает тенденцию, однако такие решения, как правило, не случайны. Они формируются под влиянием накопившихся факторов: издержек, регуляторной среды, рынка труда и общего делового климата. И это отражает восприятие инвесторами накопленных рисков", - заключают они.