Американцы продают Америку: из США с рекордной скоростью начали убегать инвесторы и доллары
Как сообщает Reuters, инвесторы из США выводят средства со своего фондового рынка самыми быстрыми темпами как минимум за последние 16 лет на фоне ослабления доходности крупных технологических компаний и растущей привлекательности зарубежных рынков.
Стратегия изменилась
За последние шесть месяцев инвесторы, базирующиеся в США, вывели около 75 миллиардов долларов из американских фондов акций. При этом с начала 2026 года отток составил 52 миллиарда долларов — это максимальный показатель за первые восемь недель года как минимум с 2010 года, свидетельствуют данные LSEG/Lipper.
Этот сдвиг происходит несмотря на ослабление доллара по отношению к другим валютам, что делает покупку зарубежных активов для американских инвесторов более дорогой. Тем не менее тенденция указывает на то, что диверсификация от активов США, ранее характерная прежде всего для иностранных инвесторов, теперь набирает популярность и среди самих американцев.
С момента окончания мирового финансового кризиса в 2009 году стратегия «покупай Америку» приносила инвесторам высокую доходность благодаря сильной экономике, росту прибыли компаний и доминированию технологического сектора, что обеспечивало опережающий рост американских акций.
Позднее бум вокруг искусственного интеллекта подтолкнул индекс S&P 500 к рекордным максимумам в прошлом году, создав значительный буфер на фоне непредсказуемой торговой и внешней политики президента США Дональда Трампа, а также его попыток ослабить независимость Федеральной резервной системы.
Однако по мере усиления опасений относительно рисков, связанных с искусственным интеллектом, и высоких затрат в этом секторе привлекательность акций Уолл-стрит снизилась. Стремительный рост капитализации мегакорпораций технологического сектора сделал инвесторов более избирательными, и многие стали искать более интересные возможности за пределами США.
Согласно февральскому опросу управляющих фондами Bank of America, инвесторы переключались с американских акций на акции развивающихся рынков самыми быстрыми темпами за последние пять лет.
Глобальный характер
С начала года американские инвесторы вложили около 26 миллиардов долларов в акции развивающихся рынков. Крупнейшим направлением стала Южная Корея с притоком 2,8 миллиарда долларов, за ней следует Бразилия с 1,2 миллиарда долларов, показывают данные LSEG/Lipper.
Одним из заметных результатов политики Трампа стало снижение доллара примерно на 10 процентов по отношению к корзине валют с января прошлого года. Хотя это удорожает зарубежные инвестиции для американцев, дивиденды из более доходных иностранных рынков в долларовом выражении также увеличиваются.
За последние 12 месяцев индекс S&P 500 вырос примерно на 14 процентов. В долларовом выражении токийский индекс Nikkei прибавил 43 процента, европейский STOXX 600 — 26 процентов, китайский CSI 300 — 23 процента, а южнокорейский KOSPI удвоился.
Инвесторы также пересматривают перспективы акций лидеров в сфере искусственного интеллекта, таких как Nvidia, Meta и Microsoft, и оценивают риски, связанные с их высокими оценками. Все больше внимания уделяется «стоимостным» акциям традиционных промышленных компаний и защитным бумагам, которые широко представлены на рынках Германии, Великобритании, Швейцарии и Японии.
Глобальный инвестиционный стратег Nuveen Лора Купер отметила, что ротация на Уолл-стрит из технологических и других так называемых акций роста в акции стоимости приобретает глобальный характер. По ее словам, американские инвесторы все чаще оценивают мировые рынки с точки зрения привлекательности оценок, особенно на фоне циклического подъема экономики в Европе и Японии.
Европейские банковские акции, как пример циклического сектора, который выигрывает от ускорения экономического роста, выросли на 67 процентов в прошлом году и прибавили еще 4 процента с начала 2026 года.
При этом американские акции остаются значительно более дорогими по сравнению с зарубежными рынками. Индекс S&P 500 торгуется примерно по 21,8 прогнозной прибыли компаний, тогда как в Европе этот показатель составляет около 15, в Японии — 17, а в Китае — 13,5.
По словам портфельного консультанта Carmignac Кевина Тозе, с середины 2025 года ускорился приток американского капитала в Европу. С момента инаугурации Трампа в январе прошлого года инвесторы из США вложили почти 7 миллиардов долларов в европейские фонды акций, тогда как в период его первого срока с 2017 по 2021 год наблюдался отток примерно 17 миллиардов долларов.