В понедельник по Латвии пройдет зона осадков: местами ожидается гололедица

В понедельник небо будет преимущественно облачным. С юго-запада Латвию пересечет зона осадков, которая в большинстве районов принесет снег и мокрый снег. Местами на западе высота снежного покрова увеличится на 1–3 см. Локально в западных и центральных районах ожидается гололед. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер. Воздух прогреется до +1…-2°.