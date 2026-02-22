В понедельник по Латвии пройдет зона осадков: местами ожидается гололедица
В ночь на понедельник в Латвии облачность будет усиливаться, а к утру юго-запад страны достигнет новая зона осадков со снегом и мокрым снегом.
В начале ночи небо будет частично облачным, однако по мере ее продвижения облачность постепенно усилится и затянет небо.
В ранние утренние часы юго-запад Латвии достигнет новая зона осадков, которая принесет снег и мокрый снег. При слабом ветре в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха понизится до -7…-12°, а на побережье и в западных районах страны будет не холоднее -3…-8°.
В Риге ночью ожидается сухая погода и слабый ветер, временами небо будет проясняться. Минимальная температура составит -5…-7°.
В понедельник небо будет преимущественно облачным. С юго-запада Латвию пересечет зона осадков, которая в большинстве районов принесет снег и мокрый снег. Местами на западе высота снежного покрова увеличится на 1–3 см. Локально в западных и центральных районах ожидается гололед. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный, восточный ветер. Воздух прогреется до +1…-2°.
В Риге в понедельник ожидается в основном облачная погода. Зона осадков со снегом и мокрым снегом достигнет столицы днем, а вечером также возможен гололед. Ветер — слабый до умеренного, юго-восточный, восточный. Температура повысится до 0…-2°.