9 мая на Эспланаде пройдет бесплатная проверка родинок: врачи будут принимать в порядке живой очереди
В Риге пройдет акция, во время которой жители смогут бесплатно проверить родинки и другие кожные образования у опытных дерматологов. Мероприятие организует Veselības centrs 4 в рамках кампании «Береги свою кожу!».
Акция состоится 9 мая на Эспланаде с 11:30 до 18:00. Проверки будут проходить в порядке живой очереди, без предварительной записи. В течение дня планируется обследовать примерно 400 человек.
Медики напоминают, что рак кожи, включая меланому, является одним из наиболее распространенных злокачественных опухолевых заболеваний в Латвии. При этом при раннем выявлении его можно успешно лечить. Одним из важных методов ранней диагностики является дерматоскопия, которая позволяет заметить изменения кожи еще до появления серьезных симптомов.
Особенно пройти проверку советуют людям со светлой кожей, тем, у кого были солнечные ожоги, много родинок, случаи кожных опухолей в семье, а также тем, кто часто находится на солнце или посещает солярий.
Организаторы подчеркивают: чем раньше будут проверены кожные образования, тем выше шансы вовремя предотвратить серьезные проблемы со здоровьем.