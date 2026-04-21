Ремонтировать здание Латвийского университета доверили польской компании
Латвийский университет (Latvijas Universitāte - LU) сделал важный шаг в развитии своей исторической инфраструктуры — начат ремонт главного здания в Риге, на бульваре Райня, 19. В ходе работ будет повышена энергоэффективность здания при сохранении его культурно-исторической ценности, поскольку оно является архитектурным памятником государственного значения.
Сократятся выбросы
«В этом году историческое здание Университета переживет долгожданное обновление. Это не только место работы и учебы администрации и нескольких факультетов LU — здесь ежегодно более 4000 выпускников получают дипломы, проходят значимые образовательные, научные и культурные мероприятия. Это здание важно не только для Университета, но и для всей Латвии», — подчеркивает ректор LU профессор Гундарс Берзиньш.
Проект «Снижение выбросов парниковых газов в здании Латвийского университета на бульваре Райня, 19, в Риге» реализуется в соответствии с планом развития недвижимости LU. Его стоимость составляет 4,8 миллиона евро. Существенную поддержку обеспечивает инструмент аукциона квот на выбросы (EKII), который софинансирует проект в размере 3,4 миллиона евро, или около 70% от допустимых расходов. Вклад LU в проект составляет 1,4 миллиона евро.
Самая масштабная часть работ — замена и реставрация исторических окон, дверей и витражей — доверена польской компании GN-Knit Sp. z o.o. Эти работы особенно важны, поскольку напрямую влияют как на энергоэффективность здания, так и на его архитектурный облик. В свою очередь утепление перекрытий и герметизацию световых окон выполняет местная компания Māju būvniecība.
После завершения реконструкции в начале 2028 года планируется, что выбросы парниковых газов сократятся как минимум на 52,3 тонны CO₂ в год. Одновременно существенно снизится потребление тепловой энергии, не превышая 77,46 кВт·ч/м² в год, что позволит эксплуатировать здание значительно более эффективно и экономично.
О главном здании LU
Главное здание Латвийского университета на бульваре Райня, 19 является старейшим зданием высших учебных заведений в Латвии. Его строительство началось в 1866 году, а нынешний пространственный облик здание приобрело в 1935 году с завершением строительства Большой аудитории. В архитектуре здания сочетаются элементы неороманского, ренессансного и византийского стилей, что делает его важным элементом городской среды центра Риги.
Здание расположено на территории градостроительного памятника государственного значения «Исторический центр Риги» и входит в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.
