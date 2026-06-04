Две плантации и арсенал оружия: полиция раскрыла крупную наркогруппу в Латгале

На этой неделе в Резекне, Резекненском и Мадонском краях полиция в ходе десяти обысков обнаружила две плантации марихуаны, задержала четырех человек и изъяла большое количество наркотиков, а также оружие, сообщили в отделе по связям с общественностью Государственной полиции. Операцию организовало Бюро криминальной полиции Латгальского регионального управления Государственной полиции в сотрудничестве батальоном специального назначения.