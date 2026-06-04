Жителям Болдераи опять повезло: в районе построят два самых нужных всем объекта
В Болдерае, между домами на улице Лемешу, 11, и улице Стурманю, 13, рядом с 33-й средней школой Риги создается новое место для активного отдыха детей и молодежи. На территории уже ведется строительство памп-трека, а после создания нового скейтпарка здесь появится единая и многофункциональная зона активного отдыха.
Создание скейтпарка является проектом инициативного бюджета, поданным в 2024 году и получившим широкую поддержку жителей — за него проголосовал 2601 человек.
В рамках проекта будет построен многофункциональный бетонный скейтпарк площадью около 300 квадратных метров, который обеспечит подходящую инфраструктуру для райдеров с различным уровнем подготовки.
На этой же территории реализуется еще один проект бюджета участия — «Памп-трек Болдераи», за который проголосовали 2379 жителей. Сейчас строится первая очередь велотрассы, а в ближайшее время начнутся работы по второй очереди. В итоге будет создана велотрасса общей протяженностью около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста.
Для улучшения доступности и общего благоустройства территории будут построены пешеходные дорожки и установлены различные элементы инфраструктуры, включая скамейки, урны для мусора и велостойки, а также наружное освещение.
После реализации проектов жители Болдераи получат современную и многофункциональную инфраструктуру для активного отдыха на свежем воздухе. Строительство нового скейтпарка и велотрассы станет важным дополнением спортивной инфраструктуры Риги, поскольку в Болдерае и близлежащих районах — Даугавгриве, Буллю и Клейсти — в настоящее время отсутствует общедоступная спортивная инфраструктура такого типа.
Завершить строительные работы планируется в течение четырех месяцев. Стоимость строительства скейтпарка составляет 146 274 евро с учетом НДС.
Недавно Otkrito.lv писал о том, что жителям Болдераи приготовили другой сюрприз: у них будет место, где можно бесплатно приобщиться к европейским ценностям.