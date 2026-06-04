Жителям Болдераи опять повезло: в районе построят два самых нужных всем объекта

На этой же территории реализуется еще один проект бюджета участия — «Памп-трек Болдераи», за который проголосовали 2379 жителей. Сейчас строится первая очередь велотрассы, а в ближайшее время начнутся работы по второй очереди. В итоге будет создана велотрасса общей протяженностью около 150 метров, подходящая для детей и молодежи разного возраста.